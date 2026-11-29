Während zahlreiche Familien in Österreich bereits ihre Weihnachtsreise nach Serbien planen, versucht die Regierung in Belgrad, die Treibstoffversorgung des Landes abzusichern. Ausgerechnet im Dezember laufen zwei wichtige Maßnahmen aus, die sowohl die Spritpreise als auch die Versorgung der Tankstellen beeinflussen könnten.

Die serbische Übergangsregierung hat am Donnerstag, dem 26. November, die vorübergehende Senkung der Verbrauchsteuer auf Mineralölprodukte um 25 Prozent bis zum 6. Dezember verlängert. Gleichzeitig wurde das Exportverbot für Erdöl und Erdölprodukte bis zum Jahresende ausgeweitet. Als Gründe nennt die Regierung geopolitische Spannungen, Schwierigkeiten in den internationalen Lieferketten und die anhaltende Unsicherheit auf dem europäischen Energiemarkt. Doch auch ein natürlicher Faktor verschärft die Situation: Der niedrige Wasserstand der Donau erschwert den Transport von Mineralölprodukten.

Hinzu kommt eine weitere entscheidende Frist. Am 11. Dezember endet die derzeitige amerikanische Ausnahmegenehmigung für den Betrieb des serbischen Mineralölkonzerns NIS.

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Warum Serbiens Treibstoffversorgung von Kroatien abhängt

Wie empfindlich die serbische Energieversorgung auf Störungen außerhalb des eigenen Landes reagiert, zeigte sich erst vor wenigen Wochen. Am 6. November musste der kroatische Pipelinebetreiber JANAF nach einer Beschädigung der Erdölleitung zwischen Sisak und Slavonski Brod den Transport von Rohöl nach Serbien unterbrechen.

Für die Raffinerie im serbischen Pančevo hatte das unmittelbare Konsequenzen. Die Produktion musste reduziert werden. Am 13. November genehmigte die serbische Regierung deshalb die Freigabe von bis zu 66.000 Tonnen Rohöl aus staatlichen Reserven. Erst am 20. November konnte JANAF nach Abschluss der Reparaturarbeiten die regulären Lieferungen wieder aufnehmen.

Der Vorfall verdeutlicht eine wenig bekannte Abhängigkeit: Ein erheblicher Teil des in Serbien getankten Treibstoffs wird aus Rohöl hergestellt, das zunächst über den kroatischen Adriahafen Omišalj auf der Insel Krk und anschließend durch das kroatische Pipeline-Netz nach Serbien gelangt.

Washington, Moskau, Budapest und Zagreb entscheiden mit

Die langfristige Zukunft des serbischen Mineralölkonzerns bleibt allerdings ungeklärt. Aufgrund seiner russischen Eigentümerstruktur ist NIS von amerikanischen Sanktionen betroffen. Die derzeitige Ausnahmegenehmigung erlaubt unter anderem den Import von Rohöl, den Raffineriebetrieb und die Abwicklung notwendiger Finanztransaktionen bis zum 11. Dezember. Auch der kroatische Pipelinebetreiber JANAF verfügt über eine entsprechende Genehmigung, die am selben Tag ausläuft.

Eine mögliche langfristige Lösung könnte die Übernahme der russischen Mehrheitsbeteiligung an NIS durch den ungarischen Mineralölkonzern MOL bringen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag berichtete, sind die Verhandlungen allerdings noch nicht abgeschlossen. Damit hängt die Zukunft der serbischen Treibstoffversorgung von Entscheidungen ab, die weit über die Landesgrenzen hinausreichen.

Diesel kostet in Serbien derzeit rund zwei Euro

Trotz dieser Unsicherheiten sind die staatlich festgelegten Treibstoffhöchstpreise am Freitag zunächst gesunken. Bis zum 4. Dezember kostet ein Liter Standarddiesel maximal 233 Dinar, umgerechnet rund 1,98 Euro. Für einen Liter Superbenzin mit 95 Oktan liegt die Preisobergrenze bei 201 Dinar beziehungsweise rund 1,71 Euro. Eine Tankfüllung mit 60 Litern Diesel kostet damit umgerechnet rund 119 Euro.

Wer aus Österreich nach Serbien fährt und davon ausgeht, dass das Tanken am Balkan grundsätzlich günstiger ist, sollte daher die aktuellen Preise entlang seiner Reiseroute genauer vergleichen. Die derzeitige Senkung der Verbrauchsteuer läuft nach aktuellem Stand bereits am 6. Dezember aus. Ob sie erneut verlängert wird, bleibt abzuwarten. Eine unmittelbare Preiserhöhung lässt sich daraus noch nicht ableiten.

Droht zu Weihnachten eine Treibstoffknappheit?

Eine solche Prognose wäre zum gegenwärtigen Zeitpunkt verfrüht. Die Rohöllieferungen aus Kroatien wurden wieder aufgenommen, die Raffinerie soll ihre Produktion schrittweise steigern und Serbien kann zusätzlich fertige Mineralölprodukte aus dem Ausland importieren. Allerdings zeigen die jüngsten staatlichen Maßnahmen, wie angespannt die Versorgungslage weiterhin ist. Auch die mehrfach verlängerten amerikanischen Ausnahmegenehmigungen bieten bislang keine dauerhafte Planungssicherheit.

Für Menschen, die über Weihnachten von Österreich nach Serbien reisen, besteht derzeit kein Anlass, ihre Reisepläne zu ändern oder Treibstoff auf Vorrat zu kaufen. Sinnvoll ist es jedoch, die weitere Entwicklung insbesondere nach dem 6. und 11. Dezember zu verfolgen und sich kurz vor der Abfahrt über die aktuellen Spritpreise zu informieren. Denn ob und zu welchem Preis Autofahrer während der Weihnachtsfeiertage in Serbien tanken können, hängt momentan nicht ausschließlich vom internationalen Ölpreis ab. Auch eine Pipeline in Kroatien, der Wasserstand der Donau und eine Entscheidung des amerikanischen Finanzministeriums spielen dabei eine wichtige Rolle.