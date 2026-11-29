Ein slowenischer Staatsbürger legte im Burgenland auf Kroatisch Einspruch gegen eine Strafverfügung ein. Die Behörde verlangte eine deutsche Übersetzung, doch der Verwaltungsgerichtshof gab dem Mann recht. Der Fall offenbart eine wenig bekannte Seite Österreichs, in dem bestimmte Minderheitensprachen sogar finanzielle und berufliche Vorteile mit sich bringen können.

Es begann mit einer Strafverfügung der Bezirkshauptmannschaft Oberwart im Juni 2021. Einem slowenischen Staatsbürger wurden acht Übertretungen des österreichischen Kraftfahrgesetzes vorgeworfen. Der Mann, der seinen Wohnsitz in Slowenien hatte, erhob über seine Rechtsvertreter Einspruch. Das Schreiben war allerdings nicht auf Deutsch, sondern auf Kroatisch verfasst.

Die Bezirkshauptmannschaft forderte den Betroffenen auf, innerhalb von 14 Tagen eine deutschsprachige Fassung einzureichen. Nachdem die Frist verstrichen war, wurde sein Einspruch zurückgewiesen. Auch das Landesverwaltungsgericht Burgenland vertrat zunächst die Auffassung, dass sich der in Slowenien lebende Mann nicht auf die Bestimmungen des österreichischen Volksgruppengesetzes berufen könne. Am 2. November 2023 kam der Verwaltungsgerichtshof jedoch zu einem anderen Ergebnis.

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Ausgerechnet ein einziges Wort spielte dabei eine entscheidende Rolle: „Prigovor“. Die Höchstrichter griffen sogar auf burgenlandkroatische Wörterbücher aus den Jahren 1982 und 1991 zurück, um festzustellen, dass dieses Wort auch im Burgenlandkroatischen Einspruch bedeutet. Da die wesentlichen Bestandteile eines rechtswirksamen Einspruchs erkennbar waren, hätte die Behörde ein ordentliches Verfahren einleiten müssen. Der Verwaltungsgerichtshof hob das Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts auf. Über die Berechtigung der ursprünglich verhängten Strafen wurde damit allerdings noch nicht entschieden.

Der Fall ist weit mehr als eine juristische Kuriosität. Er zeigt, welche weitreichenden Sprachrechte Österreich gewährt und wie wenig diese mit der Staatsbürgerschaft eines Menschen zu tun haben müssen.

Selbst ausländische Staatsbürger können dieses Recht nutzen

Am kommenden Dienstag, dem 1. Dezember, veranstaltet das österreichische Parlament anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Volksgruppengesetzes den Tag der Volksgruppen. Den Festvortrag hält ORF-Moderator und Jurist Peter Resetarits, der selbst der burgenlandkroatischen Volksgruppe angehört. KOSMO hat diesen Anlass genutzt, um sich die österreichische Rechtslage, historische Dokumente und höchstgerichtliche Entscheidungen genauer anzusehen.

Eine der interessantesten Bestimmungen findet sich in Paragraph 13 des Volksgruppengesetzes. Demnach kann sich im Verkehr mit den gesetzlich vorgesehenen Behörden und Dienststellen „jedermann der Sprache der Volksgruppe bedienen“. Entscheidend ist dieses eine Wort: jedermann.

Man muss weder österreichischer Staatsbürger sein noch der jeweiligen Volksgruppe angehören. Auch ein ausländischer Tourist kann sich bei einer entsprechend zuständigen Behörde grundsätzlich dieses Rechts bedienen.

Dabei ist allerdings zwischen der geschützten burgenlandkroatischen Volksgruppensprache und dem heutigen Standardkroatisch zu unterscheiden. Der Verwaltungsgerichtshof hat im genannten Fall nicht entschieden, dass sämtliche standardkroatischen, bosnischen oder serbischen Schriftsätze automatisch als zulässige Amtssprache anerkannt werden müssen. Vielmehr stellte er fest, dass die für den konkreten Einspruch erforderlichen Angaben in einer zugelassenen Amtssprache erkennbar waren.

Parndorf ist nicht nur ein beliebtes Einkaufsziel

Zahlreiche Menschen aus Wien kennen Parndorf vor allem wegen seines Designer Outlets. Was vermutlich wesentlich weniger Besucher wissen: Parndorf, auf Burgenlandkroatisch Pandrof, gehört zu jenen 27 burgenländischen Gemeinden, deren Gemeindebehörden Kroatisch zusätzlich zu Deutsch als Amtssprache verwenden müssen. Die gesetzlichen Bestimmungen erstrecken sich auch auf Polizeiinspektionen, deren Zuständigkeitsgebiet diese Gemeinden ganz oder teilweise umfasst.

Darüber hinaus ist Kroatisch bei den Bezirksgerichten Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf und Oberwart als zusätzliche Amtssprache zugelassen. Entsprechende Rechte bestehen bei sechs burgenländischen Bezirkshauptmannschaften. Auch in anderen bekannten Gemeinden wie Klingenbach, Siegendorf, Trausdorf an der Wulka, Großwarasdorf, Nikitsch und Stinatz kann die Volksgruppensprache im Behördenverkehr verwendet werden.

Das Recht geht dabei über ein mündliches Gespräch hinaus. Werden Eingaben in der zugelassenen Volksgruppensprache eingebracht oder wurde bereits in dieser Sprache verhandelt, müssen zuzustellende Entscheidungen und Verfügungen einschließlich Ladungen grundsätzlich in beiden Sprachen ausgefertigt werden.

Eine weitere Besonderheit betrifft das Grundbuch und das Standesamt. Im jeweiligen gesetzlichen Anwendungsbereich können auf Verlangen auch Übersetzungen von Grundbuchauszügen und Personenstandsurkunden in die Volksgruppensprache ausgestellt werden. Ein österreichweiter Anspruch besteht allerdings nicht. Auch darf niemand eine sofort erforderliche polizeiliche Amtshandlung allein deshalb verweigern, weil sie auf Deutsch durchgeführt wird.

Wenn der österreichische Staat einen Teil des Anwaltshonorars übernimmt

Dass Österreich seine historischen Minderheitensprachen nicht ausschließlich symbolisch schützt, zeigt ein Blick in Paragraph 22 des Volksgruppengesetzes. Demnach müssen Übersetzungen, zu denen Behörden aufgrund dieses Gesetzes verpflichtet sind, von Amts wegen bezahlt werden. Die daraus entstehenden Kosten sollen nicht auf die betroffenen Bürger abgewälzt werden.

Noch überraschender ist eine Bestimmung über Gerichtsverhandlungen. Wird eine Verhandlung auch in der zugelassenen Volksgruppensprache durchgeführt, trägt der Bund unter den gesetzlichen Voraussetzungen das Honorar des Rechtsanwalts, Strafverteidigers oder Notars für das letzte Drittel dieser Verhandlung. Der entsprechende Anspruch muss allerdings noch vor dem Ende der jeweiligen Verhandlung durch Vorlage eines Kostenverzeichnisses geltend gemacht werden. Andernfalls geht er verloren.

Auch bei bestimmten zeitabhängigen öffentlichen Gebühren werden lediglich zwei Drittel der tatsächlichen Verhandlungsdauer berücksichtigt. Das bedeutet keineswegs, dass sich durch die Verwendung von Kroatisch pauschal ein Drittel sämtlicher Anwalts- oder Gerichtskosten einsparen lässt. Hinter der Regelung steht vielmehr der Gedanke, dass die Ausübung eines gesetzlich garantierten Sprachrechts nicht zu finanziellen Mehrbelastungen führen soll.

Kroatisch und Slowenisch stehen sogar im österreichischen Staatsvertrag

Warum räumt Österreich diesen Sprachen eine derart besondere Stellung ein? Die Antwort findet sich ausgerechnet in einem der bedeutendsten Dokumente der österreichischen Geschichte: dem Staatsvertrag von 1955.

Mit dessen Unterzeichnung wurde die Grundlage für die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreichs geschaffen. Artikel 7 garantiert ausdrücklich besondere Rechte für die kroatische und slowenische Minderheit in Kärnten, dem Burgenland und der Steiermark.

Dazu gehören das Recht auf eigene Organisationen, Medien und Versammlungen, sprachliche Bildungsangebote sowie die Verwendung von Kroatisch und Slowenisch als zusätzliche Amtssprachen in den dafür vorgesehenen Gebieten. Damit sind südslawische Sprachen nicht lediglich Bestandteil einer jüngeren österreichischen Einwanderungsgeschichte. Ihr Schutz ist unmittelbar in einem zentralen Gründungsdokument der modernen österreichischen Republik verankert.

Lange bevor die ersten Gastarbeiter aus Jugoslawien in den 1960er-Jahren nach Österreich kamen, lebten hier bereits Menschen, die Kroatisch oder Slowenisch als Muttersprache verwendeten.

Eine Geschichte, die vor rund 500 Jahren begann

Bereits im 16. Jahrhundert siedelten sich Zehntausende Kroaten auf dem Gebiet des heutigen Burgenlandes, in Teilen Niederösterreichs, Westungarns sowie in Gebieten der heutigen Slowakei und Tschechiens an. Die Expansion des Osmanischen Reiches, militärische Konflikte und wirtschaftliche Veränderungen lösten damals erhebliche Wanderungsbewegungen aus.

Die kroatischen Siedler brachten unterschiedliche Dialekte mit, die sich über die folgenden Jahrhunderte teilweise unabhängig von der kroatischen Standardsprache weiterentwickelten. Daraus entstand das heutige Burgenlandkroatische. Das Land Burgenland schätzt die Größe der kroatischen Volksgruppe auf rund 35.000 Menschen. Eine exakte statistische Erfassung der Volksgruppenzugehörigkeit gibt es allerdings nicht.

Auch die slowenischsprachige Bevölkerung Kärntens und der Steiermark blickt auf eine jahrhundertelange Geschichte zurück. Wer heute über die gesellschaftliche Integration von Menschen mit südosteuropäischen Wurzeln diskutiert, sollte deshalb einen historischen Unterschied berücksichtigen: Manche dieser Sprachgemeinschaften existierten auf österreichischem Gebiet bereits lange vor der Gründung der Republik, andere entstanden durch die Arbeitsmigration, Familienzusammenführung und Fluchtbewegungen der vergangenen Jahrzehnte.

Warum Serben und Bosniaken keinen eigenen Volksgruppenstatus besitzen

Mit der Novellierung des Volksgruppengesetzes im Juli 2026 wurden die sechs anerkannten autochthonen Volksgruppen Österreichs erstmals ausdrücklich durch eine Verfassungsbestimmung in diesem Gesetz genannt. Es handelt sich um die kroatische, slowenische, ungarische, tschechische und slowakische Volksgruppe sowie die Volksgruppe der Roma.

Die serbische und bosniakische Bevölkerung Österreichs besitzt hingegen keinen entsprechenden eigenen Volksgruppenstatus. Dasselbe gilt für andere später zugewanderte Bevölkerungsgruppen. Der österreichische Volksgruppenbegriff knüpft an historisch gewachsene, im Land beheimatete Gemeinschaften mit eigener Sprache und Kultur an. Die Größe einer Bevölkerungsgruppe allein ist daher nicht entscheidend.

Auch Menschen, die erst in den vergangenen Jahrzehnten aus Kroatien zugewandert sind, gehören nicht automatisch der burgenlandkroatischen Volksgruppe an.

Dieser Unterschied ist rechtlicher und historischer Natur. Er sagt nichts darüber aus, in welchem Ausmaß sich ein Mensch als Österreicher versteht, wie tief er gesellschaftlich verwurzelt ist oder welchen Beitrag er für das Land leistet. Gerade das eingangs erwähnte Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs zeigt jedoch, dass bestimmte Sprachrechte auch Menschen zugutekommen können, die selbst keiner anerkannten Volksgruppe angehören.

Sprachkenntnisse können sogar das Einkommen erhöhen

Während viele Eltern mit südosteuropäischen Wurzeln darüber nachdenken, welchen beruflichen Nutzen ihre Kinder aus der zusätzlich gesprochenen Familiensprache ziehen können, findet sich im Volksgruppengesetz eine weitere wenig bekannte Bestimmung. Paragraph 23 sieht vor, dass Bundesbedienstete, die eine zugelassene Volksgruppensprache beherrschen und diese bei der Durchführung des Gesetzes tatsächlich verwenden, nach den entsprechenden besoldungsrechtlichen Vorschriften eine Zulage erhalten.

Mehrsprachigkeit kann somit unter bestimmten Voraussetzungen sogar im österreichischen Bundesdienst einen unmittelbaren finanziellen Vorteil bringen. Dieser Anspruch gilt selbstverständlich nicht für sämtliche Beamte oder für jede beliebige Fremdsprache. Dennoch verdeutlicht er, dass die Beherrschung einer zusätzlichen Sprache auch innerhalb des österreichischen Verwaltungssystems eine besondere berufliche Qualifikation darstellen kann.

Ab 1. Jänner 2027 kommen weitere gesetzliche Maßnahmen hinzu. Bei Bezirksgerichten mit Kroatisch, Slowenisch oder Ungarisch als zusätzlicher Amtssprache müssen entsprechende Gerichtsabteilungen eingerichtet werden, in denen auch in der jeweiligen Sprache verhandelt werden kann. In Kärnten entstehen zudem zweisprachige Kompetenzzentren in Klagenfurt und Völkermarkt.

Ein weitreichendes Recht, das in der Praxis zu selten genutzt wird

Trotz dieser gesetzlichen Bestimmungen besteht ein erheblicher Unterschied zwischen dem rechtlich garantierten Sprachschutz und dessen tatsächlicher Umsetzung. Noch am 16. September 2026 veröffentlichte der Europarat eine Bewertung der österreichischen Maßnahmen zum Schutz von Regional- und Minderheitensprachen.

Während Österreich grundsätzlich ein gut entwickeltes Schutzsystem bescheinigt wird, sehen die Experten weiterhin Verbesserungsbedarf bei der praktischen Verwendung von Burgenlandkroatisch, Ungarisch und Slowenisch vor Gerichten und in der öffentlichen Verwaltung.

Die Ursachen können vielfältig sein. Fehlendes sprachkundiges Personal, die zunehmende Dominanz des Deutschen im Alltag und der Unterschied zwischen einer vertrauten Familiensprache und komplexer juristischer Fachsprache können dabei eine Rolle spielen. Wie viele Menschen ihre Sprachrechte schlicht deshalb nicht wahrnehmen, weil sie diese nicht kennen, lässt sich anhand der verfügbaren Daten nicht zuverlässig feststellen.

Der Fall aus Oberwart zeigt allerdings, dass selbst Behörden und Gerichte mit der praktischen Anwendung dieser Bestimmungen vor Herausforderungen stehen können.

Auch in Kroatien ist Serbisch eine zusätzliche Amtssprache

Ein Blick nach Südosteuropa offenbart eine bemerkenswerte Parallele. So bestehen auch in Kroatien gesetzliche Bestimmungen zur Verwendung von Minderheitensprachen im öffentlichen Leben. In Gemeinden wie Borovo, Erdut, Dvor und Trpinja genießen Angehörige der serbischen Minderheit entsprechende Rechte zur amtlichen Verwendung ihrer Sprache und Schrift.

In Teilen Istriens ist wiederum Italienisch als zusätzliche Amtssprache etabliert. Wie die kroatische Volksanwaltschaft in ihrem im März 2026 dem Parlament vorgelegten Jahresbericht festhält, bestehen allerdings auch dort Schwierigkeiten bei der vollständigen Umsetzung einzelner Minderheitenrechte.

Österreich und Kroatien stehen damit vor einer durchaus vergleichbaren Herausforderung: Die gesetzliche Anerkennung einer Minderheitensprache bedeutet noch nicht automatisch, dass diese im täglichen Behördenverkehr selbstverständlich verwendet werden kann.

Vom Klassenzimmer bis ins Pflegeheim

Wie sich der Stellenwert der Mehrsprachigkeit in Österreich künftig entwickeln könnte, zeigen zwei Projekte, die unterschiedliche Generationen betreffen. Am 6. September 2027 soll in Wien die erste Volksschulklasse des zweisprachigen Schulprojekts Rešetarić ihren Unterricht aufnehmen. Zunächst wird sie in der Komenský-Schule am Sebastianplatz im dritten Wiener Gemeindebezirk untergebracht.

Der Unterricht auf Deutsch und Kroatisch soll langfristig Teil einer Bildungseinrichtung werden, die vom Kindergarten bis zur Matura reicht. Nach der ersten administrativen Anmeldephase im November sind zwischen dem 8. und 12. Februar 2027 die Schulreifefeststellung und eine Sprachstandserhebung vorgesehen.

Am anderen Ende des Lebens steht ein Projekt, das selbst der Europarat in seiner aktuellen Bewertung positiv hervorhebt. Im burgenländischen Schandorf wurde 2023 ein Pflege- und Seniorenheim eröffnet, in dem neben Deutsch auch Burgenlandkroatisch und Ungarisch verwendet werden.

Gerade angesichts der alternden ersten Generation ehemaliger Gastarbeiter aus Jugoslawien eröffnet dieses Beispiel eine weiterführende gesellschaftliche Frage: Welche Bedeutung bekommt die vertraute Familiensprache, wenn Menschen im hohen Alter zunehmend auf Pflege, persönliche Zuwendung und Unterstützung angewiesen sind?

Während bei jungen Menschen vor allem Bildung und berufliche Perspektiven im Vordergrund stehen, geht es im Alter auch um Sicherheit, Vertrauen und die Möglichkeit, persönliche Bedürfnisse verständlich auszudrücken. Beides zeigt, dass Mehrsprachigkeit weit mehr ist als ein integrationspolitisches Schlagwort.

Österreichs Geschichte belegt, dass sprachliche Vielfalt keineswegs erst mit der Zuwanderung der vergangenen Jahrzehnte entstanden ist. Sie findet sich in historischen Dokumenten, im Staatsvertrag, in Gerichtssälen, in Schulen und mittlerweile sogar in Pflegeeinrichtungen. Und manchmal genügt ausgerechnet ein Wort wie „Prigovor“, um daran zu erinnern, wie tief diese Vielfalt im österreichischen Recht verankert ist.