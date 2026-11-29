Früherer Unterrichtsbeginn, kürzere Schulstunden, gestrichener Nachmittagsunterricht und sogar die Möglichkeit, Kinder zu Hause zu lassen: Österreichs Bildungsministerium hat am Samstag weitreichende Änderungen vorgestellt, die bereits im laufenden Schuljahr in Kraft treten sollen. Für berufstätige Eltern könnten diese allerdings neue Herausforderungen mit sich bringen.

Während sich Österreich derzeit auf den Winter vorbereitet, beschäftigt sich die Bundesregierung bereits intensiv mit dem kommenden Sommer. Der Grund dafür liegt in den Erfahrungen des vergangenen Schuljahres. Bereits im Juni 2026 wurden während einer außergewöhnlichen Hitzewelle an 157 von 277 Messstationen der GeoSphere Austria neue Juni-Temperaturrekorde verzeichnet. In zahlreichen Klassenzimmern wurde der Unterricht zur körperlichen Belastung für Schüler und Lehrkräfte. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will deshalb mit einer Änderung des Schulunterrichtsgesetzes, des Schulpflichtgesetzes und des Schulzeitgesetzes den Schulen künftig wesentlich mehr Entscheidungsfreiheit einräumen.

KOSMO hat sich den Gesetzesentwurf und seine möglichen Auswirkungen auf den Familienalltag genauer angesehen.

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Unterrichtsbeginn richtet sich künftig auch nach dem Wetter

Grundlage für die geplanten Maßnahmen sind die offiziellen Hitzewarnungen der GeoSphere Austria, die auf Bezirksebene veröffentlicht werden. Bereits bei Hitzewarnstufe zwei, die laut Bildungsministerium einer gefühlten Temperatur von über 30 Grad entspricht, sollen Schulen unter bestimmten Voraussetzungen den Unterrichtsbeginn auf sieben Uhr vorverlegen können. Auch Pausenregelungen können angepasst und Schulveranstaltungen an kühlere Orte verlegt werden.

Auf körperlich anstrengende Übungen im Sportunterricht soll verzichtet werden. Schularbeiten, Tests und andere Leistungsfeststellungen sollen nach Möglichkeit vermieden werden. Interessant ist dabei, dass die Maßnahmen nicht zwangsläufig für die gesamte Schule gelten müssen. Sind beispielsweise nur bestimmte Klassenzimmer aufgrund ihrer Lage oder Sonneneinstrahlung besonders stark von der Hitze betroffen, können auch einzelne Klassen oder Schulstufen unterschiedlichen Regelungen unterliegen. Damit wäre es durchaus denkbar, dass zwei Geschwister, die dieselbe Schule besuchen, an einem heißen Sommertag unterschiedliche Unterrichtszeiten haben.

Ab 35 Grad können Kinder zu Hause bleiben

Noch weitreichendere Möglichkeiten sieht der Gesetzesentwurf ab Hitzewarnstufe drei vor, deren Schwellenwert bei einer gefühlten Temperatur von über 35 Grad liegt. Reichen die bisherigen Maßnahmen nicht aus, können Unterrichtsstunden verkürzt und der Nachmittagsunterricht gestrichen werden. Bei älteren Schülern kommt unter bestimmten Voraussetzungen auch digitaler Unterricht von zu Hause aus infrage.

Eine besonders bedeutende Änderung betrifft die Schulpflicht. Wenn die Schulleitung bekannt gibt, dass für eine bestimmte Klasse kein Unterricht in ausreichend kühlen Räumlichkeiten möglich ist, können Eltern ihre Kinder zu Hause lassen. Das Fernbleiben gilt dann als gerechtfertigt. Eine Hitzewarnung allein berechtigt Eltern allerdings nicht dazu, ihre Kinder eigenständig vom Unterricht fernzuhalten.

Wer betreut die Kinder, wenn beide Eltern arbeiten?

Dass diese Änderungen weit über das Bildungssystem hinausreichen, verdeutlichen neue Zahlen von Statistik Austria, die erst am Donnerstag veröffentlicht wurden. Demnach nahmen im vergangenen Jahr 57,5 Prozent der Erziehungsberechtigten, deren jüngstes Kind im Volksschulalter war, institutionelle Kinderbetreuungsangebote in Anspruch. Bei Kindern zwischen zehn und 14 Jahren waren es nur noch 20,1 Prozent.

Besonders deutlich zeigt sich der Zusammenhang zwischen Kinderbetreuung und Berufstätigkeit bei Frauen. Während 26,4 Prozent der Mütter mit Kindern im Volksschulalter und genutztem Betreuungsangebot einer Vollzeitbeschäftigung nachgingen, waren es bei Müttern ohne entsprechende Betreuung lediglich 18 Prozent.

Für Beschäftigte im Gesundheitswesen, im Handel, in der Gastronomie oder in Produktionsbetrieben lassen sich Arbeitszeiten zudem häufig nicht kurzfristig verschieben. Auch Homeoffice ist in diesen Berufen oftmals keine Option. Der Gesetzesentwurf berücksichtigt diese Problematik ausdrücklich. Endet der Unterricht vorzeitig, muss die Schule bei bestehendem Aufsichtsbedarf eine Betreuung bis zum ursprünglich vorgesehenen Unterrichts- beziehungsweise Betreuungsende gewährleisten. Auch der reguläre Betreuungsteil an Ganztagsschulen ist von der Möglichkeit, den Nachmittagsunterricht zu streichen, ausgenommen.

Hitzefrei für Kinder bedeutet nicht automatisch arbeitsfrei für Eltern

Arbeitsrechtlich ergibt sich eine weitere wichtige Frage. Dürfen berufstätige Eltern zu Hause bleiben, wenn ihre Kinder aufgrund extremer Temperaturen nicht zur Schule gehen? Ein automatischer Anspruch auf bezahlte Freistellung ist im neuen Gesetzesentwurf nicht vorgesehen. Auch die gewöhnliche Pflegefreistellung greift bei gesunden Kindern nicht allein deshalb, weil der Unterricht ausfällt.

Ist die Betreuung eines Kindes jedoch aus zwingenden Gründen notwendig und besteht keine zumutbare Alternative, kann im Einzelfall eine bezahlte Dienstverhinderung aus wichtigen persönlichen Gründen vorliegen. Betroffene sollten ihren Arbeitgeber unverzüglich informieren und sich bei Unklarheiten an die Arbeiterkammer wenden.

Millioneninvestitionen sollen das eigentliche Problem lösen

Parallel zu den gesetzlichen Änderungen beschloss die Bundesregierung am Freitag ein bauliches Hitzeschutzprogramm. Insgesamt 75 Bundesschulen sollen davon profitieren. Für die ersten 58 priorisierten Standorte werden die Kosten auf rund 35 Millionen Euro geschätzt. Geplant sind unter anderem außenliegende Beschattungen, spezielle Fensterfolien, Fenstertausch und die Entsiegelung von Freiflächen. Erste rasch umsetzbare Verbesserungen sollen bis zum Sommer 2027 erfolgen.

Allerdings befinden sich lediglich rund 500 der insgesamt 5.900 österreichischen Schulen in der Erhalterschaft des Bundes. Deshalb soll im Jänner ein Schulbau-Hitzegipfel mit weiteren Schulerhaltern stattfinden. Die Begutachtungsfrist für die geplanten gesetzlichen Änderungen endet am 18. Dezember. Noch ist die Reform nicht beschlossen.

Die zunehmende Hitze könnte damit künftig nicht nur Österreichs Schulalltag verändern, sondern auch die Organisation des Berufs- und Familienlebens. Denn während sich ein Stundenplan relativ schnell an das Wetter anpassen lässt, funktioniert das bei den Arbeitszeiten vieler Eltern nicht ohne Weiteres.