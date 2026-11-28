Wiener, die seit Jahrzehnten in der Bundeshauptstadt leben, arbeiten, Steuern zahlen und ihre Kinder hier großziehen, sind von den Entscheidungen des Rathauses unmittelbar betroffen. Doch wer keine österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, darf zum aktuellen Budgetentwurf keine offizielle Stellungnahme abgeben.

Seit Montag, dem 23. November, ist der Wiener Budgetentwurf für 2027 öffentlich einsehbar. Mit geplanten Ausgaben von 22,24 Milliarden Euro und Einnahmen von 20,78 Milliarden Euro steht die Bundeshauptstadt vor einem weiteren finanziell herausfordernden Jahr. Noch bis zum 7. Dezember besteht die Möglichkeit, über die Website der Stadt Wien eine Stellungnahme zum Budgetentwurf einzureichen. Ein entscheidendes Detail dürfte vielen Einwohnern allerdings nicht bekannt sein: Dieses Recht steht ausschließlich österreichischen Staatsbürgern mit Hauptwohnsitz in Wien zu. Ein Blick in die Wiener Stadtverfassung und die aktuellen Bevölkerungsstatistiken zeigt, welche gesellschaftliche Dimension diese Einschränkung mittlerweile erreicht hat.

Rund 750.000 Wiener besitzen keine österreichische Staatsbürgerschaft

Zu Jahresbeginn 2026 lebten laut offiziellen Angaben der Stadt Wien insgesamt 2.040.914 Menschen in der Bundeshauptstadt. Davon besaßen 36,8 Prozent eine ausländische Staatsangehörigkeit. Das entspricht rund 751.000 Einwohnern aller Altersgruppen. Darunter befinden sich Zehntausende Menschen mit serbischer, kroatischer oder bosnisch-herzegowinischer Staatsbürgerschaft, aber auch zahlreiche Deutsche und Angehörige anderer EU-Staaten.

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Besonders bemerkenswert ist, dass mittlerweile 113.549 Wiener ohne österreichische Staatsbürgerschaft sogar in Österreich geboren wurden. Auch die Vorstellung, dass es sich überwiegend um erst kürzlich zugewanderte Menschen handelt, wird durch die aktuellen Daten relativiert. Rund 60 Prozent jener Wiener ab 16 Jahren, die aufgrund ihrer ausländischen Staatsbürgerschaft nicht bei Gemeinderats-, Landtags- oder Nationalratswahlen teilnehmen dürfen, leben bereits seit mehr als zehn Jahren in Österreich. Viele von ihnen haben hier ihre Ausbildung absolviert, eine berufliche Existenz aufgebaut, Immobilien erworben und Familien gegründet.

Eine gesetzliche Regelung mit weitreichenden Folgen

Die Einschränkung beim Budgetverfahren ergibt sich aus zwei Bestimmungen der Wiener Stadtverfassung. Paragraph 86 sieht vor, dass Budgetentwürfe vor der Beratung im Gemeinderat veröffentlicht werden müssen und Gemeindemitglieder die Möglichkeit erhalten, dazu Stellungnahmen abzugeben. Diese müssen bei der anschließenden Budgetberatung berücksichtigt und erwogen werden.

Wer rechtlich als Gemeindemitglied gilt, regelt wiederum Paragraph 5 der Stadtverfassung. Demnach sind dies österreichische Staatsbürger, die ihren Hauptwohnsitz in Wien haben. Interessant ist zudem eine erst am 10. November 2026 in Kraft getretene Änderung der Stadtverfassung. Die gesetzlich vorgesehene Frist für die Veröffentlichung des Budgetentwurfs vor der Gemeinderatsberatung wurde von vier auf zwei Wochen verkürzt. Die Einschränkung hinsichtlich der Staatsbürgerschaft bestand hingegen bereits zuvor.

Gleiche finanzielle Betroffenheit, unterschiedliche Beteiligungsrechte

Welche praktische Bedeutung diese Regelung hat, verdeutlicht der aktuelle Budgetentwurf. Die Stadt Wien plant Einsparungen in zahlreichen Verwaltungs- und Förderbereichen. Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) verweist dabei auf die Notwendigkeit, das Defizit zu reduzieren und gleichzeitig zentrale öffentliche Leistungen abzusichern. Neue Abgaben sind laut Stadt nicht vorgesehen, gesetzlich geregelte Gebührenanpassungen bleiben jedoch möglich.

Die Auswirkungen solcher Entscheidungen machen grundsätzlich keinen Unterschied zwischen österreichischen und ausländischen Staatsbürgern. Beide nutzen öffentliche Verkehrsmittel, benötigen Kinderbetreuung, bezahlen kommunale Gebühren und sind auf eine funktionierende Gesundheitsversorgung angewiesen. Ein kroatischer Staatsbürger, der seit 25 Jahren in Wien lebt, kann als EU-Bürger zwar an Bezirksvertretungswahlen teilnehmen, nicht jedoch an Wiener Gemeinderatswahlen oder dem aktuellen Budget-Stellungnahmeverfahren. Für seinen serbischen oder bosnischen Nachbarn besteht nicht einmal das Wahlrecht auf Bezirksebene.

Bei Petitionen spielt die Staatsbürgerschaft hingegen keine Rolle

Dass politische Beteiligung in Wien nicht zwangsläufig an die österreichische Staatsbürgerschaft gekoppelt sein muss, zeigt ausgerechnet eine andere Regelung derselben Stadt. Das Wiener Petitionsrecht steht sämtlichen Einwohnern ab 16 Jahren mit Hauptwohnsitz in Wien offen, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit. Erreicht eine zulässige Petition mindestens 500 Unterstützer, muss sie vom zuständigen Petitionsausschuss des Gemeinderates behandelt werden. Damit existieren innerhalb derselben Stadt unterschiedliche Modelle politischer Beteiligung. Während beim Petitionsrecht der Wohnsitz entscheidend ist, setzt das formelle Stellungnahmeverfahren zum Budget die österreichische Staatsbürgerschaft voraus.

Fast jeder Zweite im Haupterwerbsalter darf nicht wählen

Der aktuelle Wiener Integrations- und Diversitätsmonitor verdeutlicht, wie stark sich die Bevölkerungsstruktur und die politische Repräsentation mittlerweile auseinanderentwickelt haben. Während im Jahr 2002 noch rund 16 Prozent der Wiener Bevölkerung ab 16 Jahren aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit von Gemeinderats-, Landtags- und Nationalratswahlen ausgeschlossen waren, liegt dieser Anteil heute bei 36 Prozent.

Unter den 25- bis 44-Jährigen beträgt er sogar 46,5 Prozent. In dieser Altersgruppe, die einen wesentlichen Teil der berufstätigen Bevölkerung stellt, betrifft die Einschränkung mehr als 301.000 Menschen. Das aktuelle Budgetverfahren macht damit eine grundsätzliche gesellschaftliche Frage sichtbar, die weit über die Finanzpolitik hinausgeht: Welche Rolle sollen Staatsbürgerschaft, dauerhafter Wohnsitz und gesellschaftliche Zugehörigkeit bei der politischen Mitgestaltung einer modernen Großstadt spielen?