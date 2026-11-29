Ob eine Ferienwohnung an der kroatischen Adria, ein Hotel in Montenegro oder ein Wellnessurlaub in Österreich: Wer sich jetzt auf die Suche nach günstigen Urlaubsangeboten macht, sollte besonders aufmerksam sein. Innerhalb weniger Tage wurden mehrere betrügerische Reiseportale entlarvt.

Während das Black-Friday-Wochenende noch läuft, beginnen viele Familien bereits mit der Urlaubsplanung für das kommende Jahr. Frühbucherrabatte und vermeintlich günstige Ferienwohnungen sollen dabei helfen, die Reisekosten möglichst niedrig zu halten. Genau diese Situation machen sich auch Kriminelle zunutze.

Die österreichische Verbraucherschutzplattform Watchlist Internet nahm am 26. und 27. November mit „veristays.com“ und „tsmcollection.com“ zwei weitere betrügerische Reisebuchungsplattformen in ihre Warnliste auf. Bereits am 23. November wurde vor dem Portal „ferien-chalet.com“ gewarnt. Doch längst reicht es nicht mehr aus, lediglich zu überprüfen, ob eine angebotene Ferienwohnung tatsächlich existiert.

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Die Wohnung existiert, nur der Vermieter ist ein Betrüger

Eine besonders gefährliche Betrugsmasche besteht darin, tatsächlich existierende Ferienwohnungen ohne Wissen ihrer Eigentümer im Internet anzubieten. Die Fotos zeigen eine reale Unterkunft, die Adresse stimmt und möglicherweise finden sich sogar positive Bewertungen anderer Urlauber im Internet. Dennoch kann das Angebot gefälscht sein.

Gerade bei privaten Ferienwohnungen, die über Facebook-Gruppen oder andere soziale Netzwerke angeboten werden, sollten Interessenten deshalb nicht nur die Existenz der Immobilie, sondern auch die Identität des Vermieters überprüfen. Das Europäische Verbraucherzentrum empfiehlt unter anderem, die Kontaktdaten bei der örtlichen Tourismusinformation abzugleichen. Auch eine umgekehrte Bildersuche über Google Lens kann aufschlussreich sein. Tauchen dieselben Fotos plötzlich bei Ferienwohnungen in unterschiedlichen Ländern auf, ist besondere Vorsicht geboten.

Selbst eine zugeschickte Kopie des Reisepasses des vermeintlichen Vermieters bietet keine Sicherheit. Das Dokument könnte von einer anderen Person gestohlen worden sein.

Kroatisches Zadar war bereits Schauplatz einer dokumentierten Betrugsmasche

Wie professionell Kriminelle mittlerweile vorgehen, verdeutlicht ein von Watchlist Internet dokumentierter Fall, der eine tatsächlich gebuchte Unterkunft im kroatischen Zadar betrifft. Die Betrüger verfügten über den Namen des Reisenden und dessen tatsächliche An- und Abreisedaten. Über WhatsApp forderten sie eine angeblich notwendige Bestätigung der Reservierung.

Hinter der vermeintlichen Sicherheitsüberprüfung verbarg sich allerdings eine erneute Zahlungsaufforderung, mit der bereits bezahlte Unterkunftskosten ein zweites Mal abgebucht werden sollten. Auch die österreichische Polizei warnte am 24. November vor zunehmenden Meldungen über derartige Betrugsversuche. Die verwendeten Informationen dürften nach bisherigen Erkenntnissen teilweise aus mutmaßlichen Datenlecks bei Tourismusverbänden und Hotelketten stammen.

Eine neue Bankfunktion kann Urlauber vor Geldverlust schützen

Eine zusätzliche Sicherheitsmöglichkeit, die viele Menschen bei privaten Urlaubsbuchungen noch nicht bewusst nutzen, bietet der seit Oktober 2025 im Euroraum verpflichtende IBAN-Namensabgleich. Vor der Freigabe einer entsprechenden Euro-Überweisung überprüft die Bank, ob der angegebene Zahlungsempfänger mit dem tatsächlichen Kontoinhaber übereinstimmt.

Wer beispielsweise eine Ferienwohnung in Kroatien direkt beim Eigentümer bucht, kann dadurch unter Umständen feststellen, dass die angegebene Bankverbindung auf eine vollkommen andere Person lautet. Eine entsprechende Warnmeldung der Bank sollte keinesfalls ignoriert werden. Allerdings garantiert auch eine vollständige Übereinstimmung nicht, dass der Empfänger tatsächlich zur Vermietung der Unterkunft berechtigt ist. Bei Überweisungen in Länder außerhalb der EU steht diese Sicherheitsfunktion zudem nicht zwangsläufig im selben Umfang zur Verfügung.

Warum die Zahlungsart über Tausende Euro entscheiden kann

Besonders wichtig ist die Wahl des Zahlungsmittels. Wer eine Ferienwohnung per Banküberweisung bezahlt und anschließend feststellt, dass er betrogen wurde, hat häufig nur geringe Chancen, sein Geld zurückzubekommen. Bei Echtzeitüberweisungen kann der Betrag innerhalb weniger Sekunden beim Empfänger sein.

Bei Kreditkartenzahlungen besteht hingegen unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit eines sogenannten Chargeback-Verfahrens. Dabei kann über die Bank oder das Kreditkartenunternehmen eine Rückbuchung beantragt werden, etwa wenn eine bezahlte Leistung nicht erbracht wurde. Eine Rückerstattung ist allerdings nicht in jedem Fall garantiert. Betroffene sollten deshalb möglichst schnell reagieren, sämtliche Buchungsunterlagen und Nachrichten sichern und bei der Polizei Anzeige erstatten.

Wer über eine etablierte Buchungsplattform reserviert, sollte außerdem deren vorgesehene Zahlungswege nutzen. Ein vermeintlicher Preisnachlass für eine Zahlung außerhalb der Plattform kann sich im Betrugsfall als besonders teuer erweisen. Gerade bei der Urlaubsplanung für 2027 lohnt es sich daher, nicht ausschließlich auf den Preis und die Ausstattung einer Unterkunft zu achten. Denn mittlerweile können selbst echte Urlaubsfotos, korrekte Adressen und persönliche Buchungsdaten Bestandteil eines professionell organisierten Betrugs sein.