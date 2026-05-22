Taliban legalisieren Kinderehen – sorgt für Empörung und Kritik

Afghanistan schreibt Kinderehen ins Gesetz – und entzieht Mädchen damit den letzten formalen Schutz vor Zwangsheirat.

Neue Gesetzesbestimmungen in Afghanistan erkennen Kinderehen erstmals formal an – und haben damit nicht nur in Kabul Proteste ausgelöst. Wie der Guardian berichtet, sehen Menschenrechtsorganisationen darin eine weitere Stufe systematischer Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Die Aktivistin Fatima brachte es auf den Punkt: Nach Hunderten frauenfeindlicher Dekrete versuchten die Taliban nun, die Kinderehe in die formale Rechtsstruktur einzuschreiben. Statt Sicherheit und Gerechtigkeit zu schaffen, würden sie die Freiheit der Menschen weiter einschränken.

Scheidungsrecht beschnitten

Besonders gravierend sind die neuen Regelungen im Bereich des Scheidungsrechts. Aktivistinnen und Aktivisten warnen, dass es für Mädchen und junge Frauen künftig nahezu unmöglich sein wird, eine Ehe aufzulösen, wenn der Ehemann dies verweigert. Selbst der nachträgliche Nachweis einer Zwangsheirat reicht demnach nicht aus – ohne Zustimmung des Mannes bleibt eine Scheidung verwehrt.

Auch in Fällen, in denen der Ehemann abwesend ist oder die Frau finanziell im Stich lässt, wurden die Möglichkeiten zur Eheauflösung drastisch beschnitten. Die UNAMA (UN-Mission in Afghanistan) verurteilte das Dekret scharf: Es vertiefe die systematische Diskriminierung und untergrabe die Rechte von Frauen und Mädchen weiter.

Dramatische Folgen

Seit dem Verbot der Schulbildung für Mädchen über elf Jahren sind inoffizielle Daten bekannt geworden, wonach rund 70 Prozent der betroffenen Mädchen in Zwangs- oder Frühehen gedrängt wurden – 66 Prozent davon noch vor dem 18. Lebensjahr. Untersuchungen des Afghanistan Human Rights Center zeigen, dass die Mehrheit dieser Mädchen häusliche Gewalt erlebt und schwere psychische Schäden davonträgt.

Ein aktueller Fall aus der Provinz Daikundi illustriert die menschliche Dimension dieser Zahlen: Ein fünfzehnjähriges Mädchen starb an den Folgen monatelanger brutaler Misshandlung durch ihren Ehemann. Abdul Ahad Farzam von der Afghanistan Independent Human Rights Commission erklärte, der neue Taliban-Kodex „legitimiere Kinderehen, höhle das Prinzip der freien Einwilligung aus und entziehe Frauen in manchen Fällen dieses Recht vollständig“.