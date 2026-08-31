Frau auf offener Straße erstochen – mutmaßlicher Täter gefasst

Ein Messerangriff am frühen Morgen, eine Frau tot auf der Straße – in Erkner ermittelt jetzt die Kripo auf Hochtouren.

Am Montagmorgen wurde in Erkner (Brandenburg) eine Frau auf offener Straße mit einem Messer angegriffen und getötet. Der mutmaßliche Täter konnte kurz nach der Tat festgenommen werden.

Gegen 6.30 Uhr griff ein bislang unbekannter Mann eine Frau in der Leo-Hendrik-Baekeland-Straße in Erkner mit einer Stichwaffe an. Trotz des sofortigen Einsatzes der Rettungskräfte verstarb die Frau noch an Ort und Stelle an den Folgen ihrer schweren Verletzungen.

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Schnelle Festnahme

Unmittelbar nach der Tat leitete die Polizei eine Fahndung ein, die rasch Erfolg hatte. Entscheidend dafür waren Hinweise aus der Bevölkerung: Der Tatverdächtige wurde noch am selben Tag festgenommen und befindet sich seither in polizeilichem Gewahrsam.

Wie bekannt wurde, versuchte ein Autofahrer, den flüchtenden Tatverdächtigen mit seinem Fahrzeug zu stoppen. Dabei durchbrach er das Geländer einer Brücke und stürzte eine Böschung hinab. Das Auto wird von der Polizei im Zusammenhang mit der Tat geprüft.

Über das Motiv sowie die mögliche Beziehung zwischen Täter und Opfer ist derzeit nichts bekannt. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt, Kriminaltechniker sicherten Spuren vor Ort.

Vorübergehend musste auch eine Auffahrt der Autobahn A10 gesperrt werden.