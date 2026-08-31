Er lebt im Zelt – und verteilt plötzlich 4.390 Euro an Passanten

Ein obdachloser Mann verteilt tausende Euro auf der Straße – und hinterlässt dabei mehr Fragen als Antworten.

In der norditalienischen Stadt Belluno hat die Polizei einen ungewöhnlichen Einsatz hinter sich: 4.390 Euro wurden sichergestellt, nachdem ein obdachloser Iraker die Geldscheine in der Nähe eines Geschäfts unter Passanten verteilt hatte. Die Herkunft der Summe ist bis heute ungeklärt. Der Vorfall ereignete sich in der Via Tiziano Vecellio, in deren Nähe sich das Zelt des Mannes befindet.

Die Beamten sammelten die 50-Euro-Scheine ein und bestätigten ihre Echtheit. Zuvor hatten Passanten die Polizei alarmiert, nachdem sie beobachtet hatten, wie der Mann das Geld verteilte. Einige der Scheine waren zu diesem Zeitpunkt bereits aufgehoben worden.

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Der Iraker lebt seit mehreren Monaten in Belluno, schläft in einem Zelt und hat Hilfsangebote bislang konsequent abgelehnt.

Geld in Verwahrung

Woher das Geld stammt, konnte bisher nicht geklärt werden. Bis mehrere Wochen nach dem Vorfall hat nach Angaben der Behörden niemand den Betrag als Eigentum reklamiert. Es befindet sich derzeit in der Verwahrung der Gemeinde Belluno. Marco Dal Pont, der für Soziales zuständige Stadtrat, äußerte den Wunsch, die Summe dem Mann zugutekommen zu lassen: „Wenn es rechtlich zulässig sei, würde er das Geld gerne für den Obdachlosen verwenden, etwa für Maßnahmen zu dessen Unterstützung.“ Ob dies möglich ist, muss zunächst rechtlich geprüft werden.

Schwierige Kommunikation

Die Sozialdienste der Stadt stehen in Kontakt mit dem Mann, wobei die Kommunikation durch seine geringen Italienischkenntnisse erschwert wird. Trotz wiederholter Angebote – darunter Unterkunft und Verpflegung – bleiben sowohl seine persönliche Situation als auch die Herkunft des Geldes weitgehend im Dunkeln. Die Betreuung durch die Sozialdienste läuft dennoch weiter, um mögliche Unterstützungsmaßnahmen auszuloten.