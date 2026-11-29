Die Polizei in Hagen hat zwei Brüdern, die als islamistische Gefährder gelten, den Besuch von zwölf Weihnachtsmärkten und weiteren Bereichen der Innenstadt verboten.

Das Polizeipräsidium Hagen verhängte das Betretungsverbot gegen den 20-jährigen Hussein und den 24-jährigen Abdullah A., wie Bild berichtet. Beide sind syrische Staatsbürger. Zuvor hatte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) die Wohnung der beiden Männer gestürmt. Als Gefährder gelten Personen, denen die Polizei eine schwere Straftat zutraut.

Bei einem Verstoß droht den Brüdern ein Zwangsgeld von 500 Euro, bei weiteren Verstößen kann es höher werden. Die Polizei kann sie außerdem vorübergehend in Gewahrsam nehmen.

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Warum keine Festnahme?

Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden besteht konkret die Gefahr, dass die Brüder Waffen gegen viele Menschen richten könnten. Im Internet sollen die beiden mögliche Anschläge mit Schusswaffen besprochen haben, laut Polizei und Bild.

Die Behörden gehen davon aus, dass die Männer zu einer religiös radikalisierten Gruppe zählen. In einem Gespräch mit einem weiteren Mitglied sei zur Sprache gekommen, dass sich scharfe Schusswaffen beschaffen ließen. Die Ermittler sehen außerdem Bezüge zum Islamischen Staat (IS) sowie zur jihadistischen Szene. Für eine Festnahme hätten die bisherigen Erkenntnisse nicht ausgereicht. Deshalb verhängte die Polizei das Betretungsverbot.

Was sagt der Anwalt?

Ali Mojab, der Anwalt der Brüder, weist die Vorwürfe zurück. Den Brüdern lasse sich kein strafbares Verhalten nachweisen, erklärte er laut Bild. Sie hätten nie beabsichtigt, die öffentliche Sicherheit zu gefährden.

Vier weitere Personen betroffen

Auch vier weitere Personen dürfen die Weihnachtsmärkte in Hagen nicht betreten. Zum Teil sollen diese Personen untereinander konkrete Anschlagspläne besprochen haben. Dabei sei es um den Erwerb von Kalaschnikows für 1.000 Euro gegangen. Unter ihnen ist Adnan R. (19). Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf hat ihn wegen Verabredung zu einem Verbrechen angeklagt.

Ein Geheimdienst soll die Polizei auf die Spur der beiden Brüder gebracht haben. Er habe die israelische Spionagesoftware Pegasus auf den Mobiltelefonen der Brüder installiert. Die Software kann Gespräche aufzeichnen, Fotos und Videos aufnehmen, verschlüsselte Nachrichten mitlesen und Standortdaten übermitteln.

Das Betretungsverbot gilt nur in Hagen. Das BKA erklärte gegenüber Bild, konkrete Schutzmaßnahmen lägen bei den örtlichen Polizeibehörden. Zugleich stehe es in ständigem Austausch mit den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern.