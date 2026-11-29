Vier Iraner müssen Bosnien verlassen. Offiziell sind sie Diplomaten, doch bei einem von ihnen sahen Behörden mehrerer Staaten längst mehr.

Außenminister Elmedin Konakovic hat vergangene Woche einen Beschluss unterzeichnet, mit dem vier iranische Diplomaten Bosnien und Herzegowina verlassen müssen. Ihnen wird Spionage vorgeworfen, sie sollen im Land nachrichtendienstlich aktiv gewesen sein. Medienberichten zufolge hatte sich zuvor die Nachrichten- und Sicherheitsagentur des Landes mit dem Ersuchen um diesen Schritt an das Außenministerium gewandt. „Dazu kann ich nichts sagen, es ist eine Sicherheitsfrage. Wir haben den Antrag weitergeleitet“, erklärte Konakovic laut Raport.ba.

Betroffen sind Hossein Mahdian Fard, die Attachés Morteza Fazali und Ehsan Sajjadi Monazzah sowie Seyed Yaser Seyed Mohammad. Auf der Liste der im Land akkreditierten Diplomaten standen nur die ersten drei.

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Mutmaßliche Geheimdienstler

Wie Istraga.ba berichtet, haben Sicherheitsbehörden mehrerer Staaten Mahdian Fard als Mitarbeiter des iranischen Nachrichtendienstes MOIS erfasst, des Ministeriums für Nachrichtendienst und Sicherheit. Der wichtigste Nachrichtendienst der Islamischen Republik Iran wird weltweit mit zahlreichen Attentaten und mit Hackerangriffen in Verbindung gebracht. Seit Mitte 2025 war Mahdian Fard in Bosnien und Herzegowina im Dienst. Das Außenministerium hatte ihn als Dritten Botschaftsrat der iranischen Botschaft in Sarajevo akkreditiert. Vor rund zehn Jahren war er als Diplomat in Deutschland tätig gewesen.

Die drei übrigen Ausgewiesenen stehen nach Informationen von Istraga.ba in Verbindung mit den Iranischen Revolutionsgarden (IRGC).

Rechtliche Grundlage

Seine Entscheidung stützte Konakovic auf die Verordnung über die Art der Erklärung zu unerwünschten und nicht akzeptablen Personen. Beschlossen wurde sie 2004 bei einer Sitzung der Präsidentschaft des Landes unter dem Vorsitz von Dragan Covic.

Die Zuständigkeit richtet sich dabei nach der Funktion der Betroffenen. Über die Erklärung von Leitern diplomatischer und konsularischer Vertretungen zu unerwünschten Personen entscheidet die Präsidentschaft. Für das übrige diplomatische und nichtdiplomatische Personal ist der Außenminister zuständig.