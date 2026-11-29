Ein Vierteljahrhundert blieb der Kurzparktarif gleich. Jetzt plant St. Pölten den Aufschlag, und auch Garagen und Seen sind betroffen.

Ab 2027 sollen in St. Pölten höhere Parkgebühren verrechnet werden. Für jede angefangene halbe Stunde in den Kurzparkzonen sind künftig 70 statt bisher 50 Cent vorgesehen, das entspricht einem Anstieg um 40 Prozent. Die zugehörigen Anträge soll der Gemeinderat im Dezember beschließen. Die Kurzparktarife wurden zuletzt vor mehr als 25 Jahren angehoben. Teurer werden sollen außerdem die städtischen Tiefgaragen und die Parkplätze an den Seen.

Neue Tarife

Wer in den Tiefgaragen am Rathausplatz oder beim Bahnhof parkt, soll pro Stunde künftig 2,50 statt 1,50 Euro zahlen, ein Aufschlag von rund 67 Prozent. Das Tagesmaximum soll von neun auf 15 Euro klettern. Die Monatskarte würde statt 40 künftig 64 Euro kosten, beim Nachttarif ist eine Anhebung von vier auf sechs Euro geplant. Auch der Tagestarif in den grünen Zonen bei den St. Pöltner Seen soll von vier auf sechs Euro steigen.

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Vizebürgermeister Michael Kögl (SPÖ) begründet das Vorhaben mit den Kosten: „Auch in St. Pölten steigen die Kosten im Bereich der Straßenverwaltung, von Parkflächen, aber auch im öffentlichen Verkehr“. Als Kostentreiber führt die Stadt die Erhaltung und den Betrieb der Parkflächen an. Laut Rathaus gehört St. Pölten beim Parken bisher zu den günstigeren Landeshauptstädten. Selbst nach der Anpassung würden die Kurzparkgebühren pro Stunde noch rund 80 Cent unter dem Durchschnitt der übrigen Landeshauptstädte liegen.

Bürgermeister-Stellvertreter Walter Heimerl-Lesnik (Grüne) argumentiert, eine bloße Anpassung an die Inflation würde die aktuellen Kurzparktarife fast verdoppeln. Trotz der geplanten Erhöhung seien die Gebühren im Verhältnis noch deutlich günstiger als im Jahr 2002.

Rückgang der Einnahmen

Schon bei der Haushaltskonsolidierung 2025 hatte die Stadt eine Erhöhung durchgerechnet, damals mit 75 Cent pro halber Stunde. Für 2026 war sie von zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 550.000 Euro ausgegangen, die höhere Tarife für Kurzparkzonen, Garagen und Bewohnerparken bringen sollten. Ins letztlich beschlossene Sparpaket fand die Maßnahme allerdings keinen Eingang.

Ein Prüfbericht des Stadtrechnungshofs zeigte zugleich, dass die Zahl der gebührenpflichtigen Parkplätze in der Innenstadt geschrumpft ist. Zu Beginn der 2000er-Jahre waren es rund 1.600, im Jahr 2024 nur noch 596. Im selben Zeitraum gingen die jährlichen Einnahmen aus Kurzparkzonenabgabe und Bewohnerparken von rund 1,32 Millionen auf etwa 750.000 Euro zurück. Der Personalaufwand für die Parkraumüberwachung ist nicht im gleichen Maß gesunken. Der Stadtrechnungshof riet deshalb dazu, das Überwachungskonzept an die vorhandenen Parkflächen anzupassen.