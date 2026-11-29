Ein Ausflug mit der Jugendgruppe wird für einen 14-Jährigen zur Tragödie. Was am Rutschenbecken geschah, ist noch völlig offen.

Im Freizeitbad Badkap im baden-württembergischen Albstadt ist am Samstagabend ein 14-Jähriger gestorben. Der Bursche war als Mitglied einer Jugendgruppe zu Gast gewesen. Gegen 19.45 Uhr entdeckten zwei Badegäste den Jugendlichen leblos in einem Zwischenbecken der 96 Meter langen Wasserrutsche „Wildwasserfluss“. Sie zogen ihn aus dem Wasser.

Rettungseinsatz

Sofort setzten mehrere Ersthelfer zur Wiederbelebung an. Wenig später erreichte der Rettungsdienst die Unglücksstelle, auch mehrere Notärzte und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Trotz aller Bemühungen kam für den Burschen jede Hilfe zu spät. Im Anschluss betreuten Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung die Jugendgruppe und die Ersthelfer.

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Offene Ermittlungen

Die Umstände des tödlichen Badeunfalls sind bislang nicht geklärt. Ein Polizeisprecher sagte: „Uns liegen keine Hinweise vor, dass der Junge körperlich eingeschränkt war und die Rutsche nicht hätte benutzen dürfen.“ Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Sie sucht Zeugen, denen im Bereich der Rutsche etwas aufgefallen ist. Hinweise nimmt das Polizeirevier Albstadt unter der Nummer 07432/9550 entgegen.