Bademeister findet leblosen Buben – Siebenjähriger stirbt!

Tragisches Ende eines Familienausflugs: Ein siebenjähriger Bub verlor im Westfalenbad in Hagen sein Leben, nachdem er leblos im Wasser entdeckt wurde.

Nach einem Badeunfall im Westfalenbad in Hagen ist ein siebenjähriger Bub verstorben. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 19. Oktober, während der Kleine mit seiner Familie das Freizeitbad besuchte. Ein aufmerksamer Bademeister wurde auf den regungslosen Körper am Grund des Schwimmbeckens hingewiesen und leitete umgehend Rettungsmaßnahmen ein.

Trotz sofortiger Reanimationsversuche und rascher Überführung in ein nahegelegenes Krankenhaus konnte das Leben des Kindes nicht gerettet werden.

Behördliche Ermittlungen

Die zuständigen Ermittlungsbehörden in Hagen haben inzwischen die Untersuchung des Falls übernommen. Sowohl Polizei als auch Staatsanwaltschaft bezeichneten den Unglücksfall als besonders tragisch.

Mittlerweile besteht die schmerzliche Gewissheit über den Tod des siebenjährigen Buben.