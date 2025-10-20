Elektroschock-Drama: WEGA-Einsatz vor Wiener Einkaufszentrum!

Mit Sturmhaube und Elektroschocker bewaffnet, bedrohte ein 21-Jähriger zwei Jugendliche vor einem Einkaufszentrum. Sein verlorener Reisepass wurde zum entscheidenden Beweisstück.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags wurden zwei Jugendliche in Wien-Donaustadt Opfer eines bewaffneten Raubversuchs. Ein maskierter Unbekannter sprach die beiden jungen Männer im Alter von 17 und 19 Jahren vor einem Einkaufszentrum an und bedrohte sie mit einem Elektroschocker. Der Täter verlangte Bargeld, doch da keiner der Jugendlichen Geld bei sich trug, zwang er den 17-Jährigen, ihn zu einem Geldautomaten zu begleiten.

Während der Täter mit einem der Opfer unterwegs war, alarmierte der zurückgebliebene 19-Jährige die Polizei. Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt rückten gemeinsam mit der Sondereinheit WEGA (Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung) umgehend zum Tatort aus. Bei deren Eintreffen flüchtete der Verdächtige ohne Beute, verlor dabei jedoch seinen Reisepass.

⇢ Mit Macheten ins Casino: Vier Beschuldigte in Haft



Polizeiliche Verfolgung

Trotz mehrfacher Aufforderungen stehenzubleiben und abgegebener Warnschüsse in den Boden setzte der Mann seine Flucht fort. Bei den Schüssen kam niemand zu Schaden und es entstand kein Sachschaden.

Der Tatverdächtige, ein 21-jähriger Österreicher, konnte schließlich in der Nähe seiner gemeldeten Wohnadresse gestellt und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten die Sturmhaube, den Elektroschocker sowie Zigaretten, die er den Jugendlichen abgenommen hatte. Diese Gegenstände wurden sichergestellt.

Rechtliche Folgen

Der Mann verhielt sich während der Amtshandlung äußerst aggressiv und verweigerte jede Kooperation. Er wurde wegen des Verdachts des schweren Raubes angezeigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert.