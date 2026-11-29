Das Davis-Cup-Abenteuer beginnt auswärts. Der Gegner hat Heimvorteil, zwei Top-100-Spieler und vielleicht einen Superstar im Aufgebot.

Die Auslosung für die erste Qualifikationsrunde 2027 schickt Österreichs Davis-Cup-Team auf Reisen: Es geht auswärts nach Serbien. Die Mannschaft von ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer startet damit auf fremdem Terrain in den Kampf ums Finalturnier. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Das Länderspiel wird entweder am 6. und 7. Februar oder am 7. und 8. Februar 2027 ausgetragen.

Serbische Optionen

Offen ist auch, ob Novak Djokovic für Serbien aufschlagen wird. Selbst ohne den Superstar hätten die Gastgeber namhafte Optionen. Miomir Kecmanovic liegt im ATP-Ranking auf Platz 64, Hamad Medjedovic auf Platz 78. Beide gehören damit zu den Top 100.

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Gelingt Österreich der Sieg, könnte das Team um Jurij Rodionov in der nächsten Runde auf Australien treffen. Die Australier bekommen es zum Auftakt mit Ecuador zu tun.

Weg zum Final 8

Zwei Erfolge bräuchte es, um sich zum dritten Mal hintereinander für das Finalturnier der besten acht Nationen zu qualifizieren. Italien ist als Gastgeber bereits für das Final 8 gesetzt. Spanien, der zweite Finalist von 2026, hat in der ersten Qualifikationsrunde ein Freilos und greift erst später ins Geschehen ein.