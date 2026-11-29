Nach einer Schlägerei mit neun Beteiligten in einem Innsbrucker Fast-Food-Lokal durchsuchte die Cobra ein Hotel. Fünf Beteiligte wurden verletzt, zwei bekannte Rapper sollen laut Zeugen dabei gewesen sein.

Zum Cobra-Einsatz kam es am Samstagabend, 28.11.2026, nach der Auseinandersetzung in einer Filiale am Mitterweg. Laut Zeugen und Angestellten sollen die Rapper Raf Camora und Bonez MC beteiligt gewesen sein, die Polizei bestätigt das nicht. Die beiden traten am selben Abend am Bergisel auf, einem Berg und Veranstaltungsort bei Innsbruck. Ein Mitarbeiter der Filiale setzte gegen 22.00 Uhr einen Notruf ab, wie ORF Tirol berichtet. Beim Eintreffen der Polizei soll die Gruppe das Lokal schon verlassen haben.

Mitarbeiter schildern den Ablauf

Die Gruppe war laut einem Mitarbeiter meist schwarz gekleidet und geriet mit dem Personal aneinander. „Die kamen rein wie die Mafia und haben sofort Stress gemacht“, sagte er gegenüber ORF Tirol. Auch Beschäftigte wurden demnach verletzt. „Drei meiner Kollegen wurden verletzt, einer musste mit fünf Klammern am Kopf genäht werden“, sagte der Mitarbeiter.

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Cobra durchsucht alle Hotelzimmer

Gegen 23.00 Uhr durchsuchte die Cobra, eine Sondereinheit der Polizei, ein Hotel nahe dem Flughafen Innsbruck. Man vermutete dort offenbar die Beteiligten. Ein Hotelangestellter bestätigte dem ORF telefonisch den Einsatz. Gesucht worden sei nach prominenten Gästen, unter anderem nach Raf Camora und Bonez MC.

Raf Camora habe man im Hotel laut dem Angestellten nicht angetroffen. „Der war im Krankenhaus, wurde uns gesagt. Die Cobra hat dann alle Zimmer durchsucht, weil man das offenbar überprüfen wollte“, sagte er.

Im Krankenhaus gab es anschließend einen Polizeieinsatz, bestätigte der Sprecher der Klinik in Innsbruck dem ORF. Alles sei ruhig abgelaufen. „Sie haben jemanden gesucht und gefunden“, sagte er.

Was die Polizei mitteilt

Die Polizei Tirol spricht von einem Raufhandel gegen 22.10 Uhr in einem Gastronomiebetrieb. Fünf Beteiligte seien unbestimmten Grades verletzt worden, sie konnten die Klinik nach ambulanter Behandlung, also ohne Aufnahme im Spital, wieder verlassen. Am Sonntag, 29.11.2026, bestätigte die Polizei, dass die Beteiligten im Zuge einer Fahndung ausgeforscht, also ausfindig gemacht, wurden. Die Männer sind zwischen 23 und 42 Jahre alt. Mit weiteren Details hält sich die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zurück.

Videos auf Bonez MCs Kanälen

Am Freitag waren auf den öffentlichen Social-Media-Kanälen von Bonez MC Videos zu sehen. Darin wurde offenbar in Innsbruck mit Waffe und Munition hantiert. Davon getrennt kursieren Videos von der Schlägerei selbst. Man sieht darauf Raf Camora und Menschen aus seinem Umfeld.

Eine Stellungnahme des Managements der Rapper hat der ORF angefragt, die Antwort steht vorerst aus. Die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck folgt nach Abschluss der Erhebungen.