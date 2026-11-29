Ein Cappuccino mit Schlagobers kostet an dieser Raststation fast neun Euro. Eine Ex-Gastwirtin schüttelt den Kopf, der Betreiber hält dagegen.

Wer bei der Landzeit-Autobahnraststation in Kammern im Liesingtal in der Steiermark einen Cappuccino mit Schlagobers bestellt, zahlt dafür 8,85 Euro. Eine pensionierte Gastwirtin übt daran Kritik, während Landzeit-Chef Wolfgang Rosenberger auf die Qualität verweist und günstigere Alternativen ins Treffen führt. Ein Café Latte schlägt dort mit 7,65 Euro zu Buche, eine Tasse Tee mit 5,95 Euro.

Michaela R. aus dem Ausseerland war am Mittwoch allein im Auto auf der Heimfahrt von Wien nach Tauplitz, als sie bei der Raststation Halt machte. Für einen kleinen Espresso zahlte sie 6,20 Euro.

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„Diese Preise – die sind ein Wahnsinn“, sagte sie gegenüber „Heute“. Erst vor wenigen Monaten hatte sie ihre Tätigkeit als Gastronomin beendet. „Im Ausseerland war ich im Gastgewerbe – das hätten wir uns nicht getraut“, erklärte sie.

Premium-Eigenröstung

Wolfgang Rosenberger zufolge ist der Espresso eine Premium-Eigenröstung. Die Bohnen stammten aus Brasilien, Ruanda, Costa Rica und Guatemala und würden täglich frisch in der hauseigenen Rösterei geröstet. „Ich ersuche um Ihr Verständnis, dass unsere Qualitätslinie einer anderen Kalkulation unterliegt“, erklärte der Landzeit-Chef gegenüber „Heute“.

Billiger geht es laut Rosenberger ebenfalls: Ein kleiner Brauner kostet 5,05 Euro, ein großer Häferlkaffee 4,95 Euro. „Jeder Gast hat also die Wahl und weiß, welchen Kaffee zu welchem Preis er bestellt“, sagt er.

Streit um WC

Auch an den 70 Cent für den WC-Besuch stößt sich Michaela R. Zwar wird der Betrag einmalig pro Rechnung und Person von der Konsumation abgezogen, bei einem weiteren Toilettengang muss sie aber erneut zahlen. „Finde ich überhaupt nicht korrekt“, sagt sie.

Laut Rosenberger läuft die Toilettenbewirtschaftung derzeit im Testbetrieb. Die Gutscheine seien ein Jahr gültig und würden auch an anderen Raststationen und Autobahntankstellen akzeptiert. Ob Landzeit das Konzept beibehält, soll nach der Einführungsphase entschieden werden.

Michaela R. plant, ihre Kaffeepausen künftig wieder auf anderen Rastplätzen einzulegen.