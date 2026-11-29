Die Wiener Hundeabgabe steigt ab 1. Jänner 2027 auf 120 Euro pro Tier und Jahr. Für bestimmte Listenhunde werden 240 Euro verlangt, entscheidend ist dabei, ob die Haltereigenschaft neu entsteht oder wechselt.

Wer bisher für seinen ersten Hund 72 Euro jährlich bezahlt, muss künftig 48 Euro mehr einplanen. Das entspricht einer Erhöhung um zwei Drittel. Die neue Regelung unterscheidet außerdem nicht mehr zwischen dem ersten und weiteren Hunden: Der reguläre Jahresbetrag beträgt künftig jeweils 120 Euro.

Nicht jeder Listenhund kostet automatisch 240 Euro

Die höhere Abgabe gilt für hundeführscheinpflichtige Hunde, bei denen die Haltereigenschaft ab dem 1. Jänner 2027 neu begründet wird oder sich ändert. So steht es in der bereits veröffentlichten Änderung der Wiener Hundeabgabeverordnung. Wer einen solchen Hund schon vorher hält und bei dem die Haltereigenschaft unverändert bleibt, fällt daher nicht allein wegen der Rasse automatisch unter den 240-Euro-Tarif.

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Zu den erfassten Rassen gehören beispielsweise Rottweiler, American Staffordshire Terrier, Pit Bull Terrier und Dogo Argentino. Die Regelung berücksichtigt auch die gesetzlich erfassten Kreuzungen. Für die Einstufung ist deshalb nicht nur die Bezeichnung im Inserat oder im Übergabevertrag maßgeblich.

Warum eine Übernahme innerhalb der Familie relevant sein kann

Ein Wechsel der Haltereigenschaft kann auch ohne Kauf stattfinden. Übernimmt jemand einen Hund dauerhaft von Angehörigen, ist deshalb zu prüfen, ob dadurch die Voraussetzungen für die höhere Abgabe entstehen. Dabei kommt es nicht ausschließlich auf das Eigentum an. Als Halter gilt nach den Informationen der Stadt jene Person, die im eigenen Namen darüber entscheidet, wie der Hund betreut, verwahrt oder beaufsichtigt wird. Die Haltereigenschaft beginnt beziehungsweise endet mit der tatsächlichen Übernahme oder Übergabe.

Eine vorübergehende Betreuung während eines Urlaubs darf deshalb nicht pauschal mit einer dauerhaften Übernahme gleichgesetzt werden. Bei unklaren Konstellationen sollte die zuständige Abgabenstelle die Einordnung klären, bevor lediglich eine Änderung auf dem Papier vorgenommen wird.

Tierheimhunde können drei Jahre befreit sein

Für Menschen, die einen Hund aufnehmen möchten, bleibt eine wichtige Ausnahme bestehen: Nach Angaben der Stadt müssen bei der Adoption eines Hundes aus einem Wiener Tierheim drei Jahre lang keine Hundeabgaben bezahlt werden. Diese Begünstigung lässt sich nicht automatisch auf jede Vermittlung durch einen Tierschutzverein oder jedes Tierheim außerhalb Wiens übertragen. Wer einen Hund aus Bosnien und Herzegowina, Serbien oder Kroatien übernimmt, sollte deshalb nicht ohne Prüfung mit derselben Befreiung rechnen.

Daneben bestehen weitere Ermäßigungs- und Befreiungsmöglichkeiten. Anerkannte Assistenzhunde sind von der Abgabe ausgenommen. Eine mögliche Begünstigung ersetzt jedoch nicht die erforderliche Anmeldung.

Anmeldung und Chipregistrierung sind zwei verschiedene Pflichten

Ein Hund muss in Wien grundsätzlich innerhalb von 14 Tagen angemeldet werden, nachdem er in das Stadtgebiet gebracht wurde und das Alter von drei Monaten erreicht hat. Auch ein Besitzwechsel oder eine Übersiedlung kann über das Formular der Stadt bekannt gegeben werden.

Davon getrennt ist die Eintragung in der österreichischen Heimtierdatenbank. Ein Mikrochip allein bedeutet noch nicht, dass der Hund dort bereits mit den richtigen Halterdaten registriert ist. Änderungen, etwa der Adresse, müssen ebenfalls bekannt gegeben werden. Wer einen Hund übernimmt, sollte deshalb sowohl die abgabenrechtliche Meldung als auch den Datenbankeintrag überprüfen. Gerade bei einem Tier aus dem Ausland können sonst Unterlagen vorhanden sein, ohne dass sämtliche österreichischen Meldepflichten erfüllt sind.

Hundesteuer ersetzt keine Haftpflichtversicherung

Unabhängig von der Abgabe müssen Hundehalter in Wien eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 725.000 Euro aufrechterhalten. Sie dient der Absicherung von Personen- und Sachschäden. Ob eine bestehende Haushaltsversicherung den Hund tatsächlich einschließt, sollte anhand der Polizze oder mit einer Versicherungsbestätigung geklärt werden. Die Zahlung der Hundeabgabe schafft keinen Versicherungsschutz.

Für das kommende Jahr lohnt sich damit ein genauer Blick auf drei Punkte: den richtigen Tarif, mögliche Befreiungen und die aktuellen Halterdaten. Besonders bei der dauerhaften Übernahme eines Listenhundes kann der Zeitpunkt künftig einen Unterschied von 120 Euro pro Jahr machen.