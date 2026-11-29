Die Föderation Bosnien und Herzegowina führt ab Jänner 2027 einen monatlichen Veteranenzuschlag ein. Auch Berechtigte im Ausland können einen Antrag stellen, wer den Anspruch bereits zum Jahresbeginn sichern möchte, sollte im Dezember handeln.

Der Wohnsitz in Österreich oder Deutschland schließt den neuen „borački dodatak“ nicht grundsätzlich aus. Die Durchführungsbestimmungen sehen ausdrücklich einen Antragsweg für Menschen vor, die keinen Wohnsitz mehr in Bosnien und Herzegowina haben. Entscheidend sind der anerkannte Status und die gesetzlichen Voraussetzungen, nicht allein die Herkunft.

Wer den neuen Zuschlag beantragen kann

Die Leistung richtet sich grundsätzlich an demobilisierte Angehörige der gesetzlich erfassten Streitkräfte, die zwischen dem 8. April 1992 und dem 23. Dezember 1995 mindestens zwölf Monate an der Verteidigung Bosnien und Herzegowinas teilgenommen haben. Für anerkannte Kriegsversehrte bestehen unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen von dieser Mindestdauer. Erfasst werden außerdem bestimmte anspruchsberechtigte Familienangehörige gefallener, verstorbener oder vermisster Angehöriger der Streitkräfte. Bei ihnen kommt es auf die Voraussetzungen des einschlägigen Hinterbliebenenrechts an.

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Es handelt sich damit nicht um einen allgemeinen Zuschuss für Menschen mit bosnischer Staatsbürgerschaft oder für sämtliche vom Krieg betroffenen Familien. Ob ein Anspruch besteht, stellt die zuständige Behörde anhand der maßgeblichen Unterlagen und amtlichen Register fest.

Wie viel Geld vorgesehen ist

Die gesetzliche Berechnungsgrundlage beträgt 1,50 Konvertible Mark für jeden anerkannten Monat der Teilnahme. Daraus ergibt sich ein monatlich wiederkehrender Betrag, keine einmalige Prämie. Wer beispielsweise 36 anerkannte Monate nachweisen kann, kommt nach dieser Berechnung auf 54 KM im Monat. Das entspricht 648 KM über zwölf Monate, sofern der Anspruch während des gesamten Zeitraums besteht und die Berechnungsgrundlage unverändert bleibt.

Für bestimmte Hinterbliebene gelten besondere Berechnungsvorschriften. Erfüllen mehrere Angehörige derselben Familie die Voraussetzungen als gemeinsame Berechtigte, wird der festgestellte Betrag aufgeteilt. Nicht jedes Familienmitglied erhält automatisch den vollen Zuschlag.

Warum der Dezember wichtig ist

Das neue Recht wird ab dem 1. Jänner 2027 angewendet. Nach den gesetzlichen Bestimmungen entsteht der Anspruch grundsätzlich am ersten Tag des Monats nach der Antragstellung. Die Stadt Gradačac empfiehlt deshalb in ihrer Mitteilung vom 27. November ausdrücklich, den Antrag im Dezember einzureichen, damit ein zuerkannter Anspruch bereits ab 1. Jänner laufen kann. Wer erst im Jänner beantragt, erhält die Leistung bei erfüllten Voraussetzungen grundsätzlich ab Februar.

Der Dezember ist jedoch keine endgültige Ausschlussfrist. Auch spätere Anträge bleiben möglich. Der Zeitpunkt kann aber darüber entscheiden, ab welchem Monat Geld zusteht. Ebenso ist zwischen dem Beginn des Anspruchs und dem tatsächlichen Überweisungstermin zu unterscheiden: Eine Antragstellung im Dezember garantiert noch keinen Zahlungseingang Anfang Jänner.

Welche Stelle für Menschen in Österreich zuständig ist

Grundsätzlich werden Anträge bei den kommunalen beziehungsweise städtischen Dienststellen für Veteranen- und Kriegsversehrtenangelegenheiten bearbeitet. Wer keinen Wohnsitz auf dem Staatsgebiet Bosnien und Herzegowinas hat, kann nach der veröffentlichten Anleitung die zuständige Dienststelle für Veteranenangelegenheiten grundsätzlich selbst wählen. Für anspruchsberechtigte Hinterbliebene ist dagegen jene Behörde maßgeblich, bei der sie bereits ihre entsprechenden Rechte wahrnehmen.

Wichtig für die Diaspora: Ein tatsächlicher Aufenthalt in Österreich bedeutet nicht zwangsläufig, dass in BiH kein Wohnsitz mehr registriert ist. Welche Zuständigkeitsregel greift, sollte deshalb vor der Einreichung geklärt werden. Für Berechtigte ohne Wohnsitz in BiH ist außerdem eine Mitteilung beziehungsweise Vollmacht zur Bestellung eines Zustellungsbevollmächtigten vorgesehen. Diese Person nimmt behördliche Schriftstücke entgegen. Daraus folgt nicht automatisch eine umfassende Vertretungsbefugnis für alle Verfahrensschritte.

Neue Formulare sollen Behördenwege ersparen

Bei der Dokumentation gab es zuletzt Änderungen. Aktuelle kommunale Hinweise beziehen sich auf die ministerielle Anleitung vom 19. November und vereinfachte Formulare. Ältere Merkblätter verlangen teilweise noch zusätzliche Nachweise.

Für demobilisierte Antragsteller und für anspruchsberechtigte Hinterbliebene gibt es unterschiedliche Anträge. Nach der aktuellen Mitteilung aus Gradačac beschafft die Behörde unter anderem Nachweise über die Zugehörigkeit zu den Streitkräften beziehungsweise den anerkannten Status von Amts wegen. Auch Wohnsitzdaten werden dort behördlich eingeholt.

Für die Auszahlung werden je nach Fall Bankangaben benötigt. Die neueren Hinweise sehen alternativ eine postalische Auszahlung gegen eine entsprechend beglaubigte Erklärung vor. Wer im Ausland lebt, sollte jedoch ausdrücklich klären, welche Zahlungsform für den eigenen Fall möglich ist. Eine automatische Überweisung auf ein österreichisches Konto lässt sich daraus nicht ableiten.

Was Antragsteller jetzt klären sollten

Vor einer Reise oder der Beschaffung beglaubigter Dokumente empfiehlt sich die Kontaktaufnahme mit der zuständigen Dienststelle. Sie sollte bestätigen, welches aktuelle Formular gilt, welche Unterlagen im konkreten Fall erforderlich sind und auf welchem Weg der Antrag aus dem Ausland wirksam eingereicht werden kann. Bereits bestehende Leistungen ersetzen den neuen Antrag nicht automatisch. Auch wer eine andere Unterstützung aus dem Bereich der Veteranenversorgung bezieht, sollte prüfen lassen, ob ein gesondertes Verfahren notwendig ist.

Für Berechtigte in Österreich und Deutschland liegt der entscheidende nächste Schritt deshalb nicht in einer vorschnellen Heimreise, sondern in der Klärung von Status, Zuständigkeit und Unterlagen. Wer diese Fragen rechtzeitig beantwortet, kann den Antrag vorbereitet einreichen und vermeidet, dass sich der mögliche Anspruchsbeginn unnötig verschiebt.