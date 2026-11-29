Die österreichische Vignette gibt es ab Dezember nur noch digital zu kaufen. Wer sie verschenken oder vor der Weihnachtsreise besorgen möchte, muss auf Kennzeichen und Gültigkeitsbeginn achten, denn eine bezahlte Jahresvignette ist nicht automatisch sofort gültig.

Bisher ließ sich die Vignette unkompliziert ins Weihnachtspackerl legen. Mit dem Vignettenjahr 2027 verschwindet der Aufkleber aus dem Angebot. Das Geschenk bleibt möglich, wird aber beim Kauf einem bestimmten Kennzeichen zugeordnet. Für Familien, die über die Feiertage verreisen oder Besuch aus dem Ausland bekommen, sind deshalb einige Angaben entscheidend.

Für das Geschenk braucht es das richtige Kennzeichen

Wer eine digitale Vignette für Eltern, Partner oder Verwandte kauft, benötigt das Kennzeichen und den Zulassungsstaat des Fahrzeugs. Im ASFINAG-Mautshop wird vor Weihnachten auch eine weihnachtliche Ausführung der Bestellbestätigung angeboten. Vor dem Bezahlen sollten die Angaben genau kontrolliert werden. Besonders bei Familien mit mehreren Autos zählt das tatsächlich verwendete Fahrzeug: Eine Vignette für das eigene Auto deckt nicht automatisch die Fahrt mit dem Wagen des Partners ab. Eine Ausnahme sind Fahrzeuge, die auf dasselbe Wechselkennzeichen zugelassen sind.

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Für die Weihnachtsreise nach Serbien, Bosnien oder Kroatien heißt das: Zuerst klären, mit welchem Auto gefahren wird, dann die Vignette kaufen.

Die 18-Tage-Frist kann die Abfahrt durchkreuzen

Beim privaten Kauf einer digitalen Jahres- oder Zweimonatsvignette im ASFINAG-Mautshop beziehungsweise in der ASFINAG-App ist der früheste Gültigkeitsbeginn grundsätzlich erst am 18. Tag nach dem Kauf möglich. Hintergrund sind das gesetzliche Rücktrittsrecht und die berücksichtigte Postlaufzeit. Eine kurzfristig gekaufte Jahresvignette kann deshalb zwar bezahlt sein, die unmittelbar bevorstehende Fahrt aber noch nicht abdecken. Maßgeblich ist der bestätigte Gültigkeitsbeginn.

Wer sie sofort benötigt, kann sie etwa bei einer autorisierten Verkaufsstelle oder einem Automaten erwerben. Dort entfällt die Wartefrist. Auch digitale Tages- und Zehntagesvignetten können online mit sofortigem Gültigkeitsbeginn gekauft werden.

Digital bedeutet nicht: nur mit Smartphone erhältlich

Der Abschied vom Aufkleber zwingt niemanden zum Onlinekauf. Die digitale Vignette bleibt unter anderem an Tankstellen, in Trafiken sowie bei ÖAMTC und ARBÖ erhältlich. Bei entsprechenden Verkaufsstellen ist weiterhin Barzahlung möglich. Das ist auch für Menschen wichtig, die den Kauf bisher gemeinsam mit Verwandten erledigt haben oder keine Kreditkartendaten im Internet eingeben möchten. Entscheidend ist die Registrierung des Kennzeichens, nicht, ob der Fahrzeughalter selbst eine App verwendet.

Bis Jahresende bleibt die Jahresvignette günstiger

Die Pkw-Jahresvignette 2027 kostet bei einem Kauf bis einschließlich 31. Dezember 2026 noch 106,80 Euro. Ab 1. Jänner 2027 sind es 108,90 Euro. Der Unterschied beträgt 2,10 Euro. Ihr regulärer Gültigkeitszeitraum reicht vom 1. Dezember 2026 bis zum 31. Jänner 2028. Die Wartefrist beim privaten ASFINAG-Onlinekauf muss trotzdem berücksichtigt werden.

Wer die Jahresvignette ohnehin benötigt, kann sie damit noch vor dem Jahreswechsel zum bisherigen Preis erwerben. Für gelegentliche Besucher ist hingegen zu prüfen, ob eine kürzere Laufzeit für die geplanten Fahrten ausreicht.

Die alte Klebevignette bleibt über Weihnachten gültig

Eine bereits korrekt angebrachte Jahresvignette 2026 verliert durch den Verkaufsstopp nicht ihre Gültigkeit. Sie kann weiterhin bis einschließlich 31. Jänner 2027 genutzt werden. Wer damit über Weihnachten verreist und im Jänner zurückkehrt, braucht allein wegen der Umstellung also keine zusätzliche österreichische Vignette. Bei kürzer gültigen Produkten zählt deren jeweiliges Ablaufdatum.

Vor der Abfahrt lässt sich die digitale Berechtigung außerdem über die kostenlose Gültigkeitsabfrage der ASFINAG kontrollieren. Gerade bei einem geschenkten Produkt oder einem ausgeborgten Auto ist das sinnvoll: Nicht die Bestellbestätigung im E-Mail-Postfach entscheidet, sondern die gültige Registrierung für das verwendete Kennzeichen.