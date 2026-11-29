Wenn Eltern pflegebedürftig werden, müssen viele Familien Betreuung über Landesgrenzen hinweg organisieren. Ein Vergleich zwischen Österreich, Bosnien und Herzegowina, Serbien und Kroatien zeigt: Entscheidend ist nicht allein der Heimpreis, sondern wer die Finanzierungslücke trägt und welche Versorgung tatsächlich gesichert ist.

Eine Behördenbilanz aus dem Kanton Tuzla macht deutlich, wie wichtig diese Fragen sind. Bei 17 Anträgen zur Feststellung der Betriebsvoraussetzungen von Einrichtungen für ältere Menschen wurde in neun Fällen festgestellt, dass die vorgeschriebenen Bedingungen nicht erfüllt waren. Das teilte die Kantonsregierung am 24. November mit. Beim öffentlichen Dom penzionera Tuzla nennt sie insbesondere die erforderliche Benützungsbewilligung, die Personalstruktur und fehlende Dokumentation.

Die Verantwortung bleibt, auch auf Distanz

Die Zahlen aus Tuzla erlauben kein pauschales Urteil über Pflegeheime in Bosnien und Herzegowina. Sie bedeuten auch nicht, dass neun Einrichtungen geschlossen wurden oder sämtliche Bewohner akut gefährdet sind. Sie zeigen aber, warum Familien mehr benötigen als eine Empfehlung und einen monatlichen Preis.

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Wer in Österreich arbeitet und die Betreuung der Eltern im Herkunftsland mitfinanziert, muss häufig aus der Ferne entscheiden. Ein Besuch vermittelt einen Eindruck, beantwortet jedoch nicht alle Fragen: Ist nachts qualifiziertes Personal verfügbar? Kann das Heim einen Menschen mit Demenz angemessen betreuen? Wer organisiert einen Krankenhausaufenthalt? Und wer informiert die Familie, wenn sich der Gesundheitszustand verschlechtert?

Hinzu kommt die finanzielle Verantwortung. Zwischen der Zahlung, die Angehörige freiwillig übernehmen, einer vertraglichen Verpflichtung gegenüber dem Heim und einer gesetzlichen Unterhaltspflicht bestehen erhebliche Unterschiede.

Österreich: Vermögen geschützt, Einkommen wird herangezogen

In Österreich hängen die Heimkosten unter anderem vom Bundesland, der Einrichtung und dem Pflegebedarf ab. Ein veröffentlichter Tarif ist allerdings nicht automatisch jener Betrag, den Angehörige aus eigener Tasche aufbringen müssen. Bei öffentlich unterstützter stationärer Pflege werden grundsätzlich Pension, Pflegegeld und weitere anrechenbare Einkünfte der pflegebedürftigen Person berücksichtigt. Reichen diese nicht aus, kann unter den jeweiligen Voraussetzungen öffentliche Unterstützung die verbleibenden Kosten decken.

Seit 1. Jänner 2018 ist der staatliche Zugriff auf das Vermögen von Bewohnern, Angehörigen, Erben und Beschenkten im Rahmen der Sozialhilfe zur Abdeckung stationärer Pflegekosten verboten. Eine Eigentumswohnung oder ein Sparbuch darf deshalb nicht allein wegen einer solchen Kostenübernahme über den früheren Pflegeregress herangezogen werden. Das bedeutet aber weder, dass jeder private Heimplatz vollständig bezahlt wird, noch dass eine selbst unterschriebene Zahlungsverpflichtung bedeutungslos wäre. Vor einer Buchung muss geklärt sein, ob die Einrichtung und die konkrete Leistung gefördert werden und welche Eigenkosten verbleiben.

Kroatien: Auch Vermögen und Unterhalt können relevant werden

Kroatien unterscheidet zwischen einer direkt vertraglich vereinbarten Unterbringung und der Gewährung einer Unterbringung über das Sozialhilfesystem. Nach den Informationen des kroatischen Regierungsportals werden bei der Prüfung einer Kostenbeteiligung nicht nur Einkünfte berücksichtigt. Auch Vermögen, das nicht zur Deckung grundlegender Wohn- und Lebensbedürfnisse benötigt wird, kann eine Rolle spielen. Reichen die Mittel nicht aus, kommen unter den gesetzlichen Voraussetzungen Beiträge unterhaltspflichtiger Angehöriger in Betracht. Staatliche Finanzierung setzt die entsprechende Prüfung voraus.

Für Familien in Österreich ist deshalb nicht nur die Höhe der kroatischen Pension entscheidend. Genauso wichtig sind vorhandenes Vermögen, der gewählte Aufnahmeweg und die Frage, wer den Vertrag unterschreibt. Aus einem österreichischen Wohnsitz folgt allerdings nicht automatisch eine bestimmte Zahlungspflicht gegenüber einem kroatischen Heim. Ob und in welcher Höhe Angehörige rechtlich herangezogen werden können, muss anhand des Einzelfalls geprüft werden.

Serbien: Der Aufnahmeweg entscheidet mit

Auch Serbiens Sozialhilferecht sieht unterschiedliche Finanzierungsformen vor: vollständige Selbstzahlung, eine geteilte Finanzierung oder eine Übernahme aus öffentlichen Mitteln. Welche Variante infrage kommt, hängt von den wirtschaftlichen und rechtlichen Voraussetzungen ab. Bei einer Aufnahme über das Sozialhilfesystem ist das zuständige Zentrum für Sozialarbeit ein wichtiger Ansprechpartner. Es geht nicht nur darum, einen Platz zu vermitteln, sondern gegebenenfalls auch darum, die Kostenbeteiligung festzustellen.

Eine privat vereinbarte Unterbringung sollte davon klar unterschieden werden. Wer gegenüber einem Heim die Zahlung übernimmt, muss wissen, welche Verpflichtung damit entsteht und was bei steigenden Pflegekosten geschieht. Für Angehörige gibt es zudem eine konkrete Kontrollmöglichkeit: Das zuständige serbische Ministerium veröffentlicht Listen lizenzierter Einrichtungen sowie ausgesprochener Betriebsverbote. Vor einer Entscheidung sollten beide geprüft werden. Eine Lizenz ist eine grundlegende Voraussetzung, sie ersetzt jedoch nicht die Prüfung, ob das Heim den individuellen Pflegebedarf abdecken kann.

Bosnien und Herzegowina: Keine einheitliche Antwort für das ganze Land

Wer nach „den Regeln in Bosnien“ sucht, stößt auf ein gegliedertes System. Die Föderation Bosnien und Herzegowina, die Republika Srpska und der Distrikt Brčko müssen unterschieden werden. Innerhalb der Föderation sind außerdem kantonale Regelungen und Zuständigkeiten zu beachten.

Das hat praktische Folgen. Eine Auskunft aus Sarajevo lässt sich nicht ohne Weiteres auf Tuzla oder Banja Luka übertragen. Für eine öffentlich unterstützte Unterbringung müssen Familien die zuständige Sozialbehörde am Wohnort der Eltern kontaktieren.

Das Verwaltungsportal des Kantons Sarajevo verlangt für das Verfahren beispielsweise auch eine Erklärung von Angehörigen zur Beteiligung an den Unterbringungskosten. Schon daran wird deutlich: Die Frage, was die Familie beitragen muss, gehört ausdrücklich zum Verfahren und sollte nicht erst nach dem Einzug geklärt werden. Die aktuelle Bilanz aus Tuzla betrifft wiederum die dort geprüften Betriebsvoraussetzungen. Die Kantonsregierung fordert weitere Kontrollen, auch zur gesundheitlichen Versorgung und zum Brandschutz. Angehörige sollten deshalb nach dem aktuellen behördlichen Status einer Einrichtung fragen, nicht bloß nach ihrem allgemeinen Ruf.

Republika Srpska: Das Elternhaus kann bei der Finanzierung eine Rolle spielen

In der Republika Srpska regelt das Sozialhilfegesetz die Beteiligung an Unterbringungskosten ausdrücklich. Dabei können Einkünfte der Bewohner, gesetzliche Unterhaltspflichten und vorhandenes Vermögen relevant werden. Unter bestimmten Voraussetzungen sieht das Gesetz auch die Übertragung von Vermögen an die lokale Gebietskörperschaft oder eine hypothekarische Absicherung zur Deckung öffentlich finanzierter Unterbringungskosten vor. Das ist ein wesentlicher Unterschied zum österreichischen Verbot des Vermögensregresses.

Eine vorschnelle Schenkung des Elternhauses ist deshalb keine verlässliche Lösung. Das Gesetz berücksichtigt auch Fälle, in denen jemand durch Verkauf oder Schenkung selbst eine finanzielle Bedürftigkeit herbeigeführt hat. Ob solche Bestimmungen im konkreten Fall greifen, ist vorab mit dem zuständigen Zentrum für Sozialarbeit und gegebenenfalls mit unabhängiger Rechtsberatung zu klären. Eigentumsübertragungen sollten nicht allein auf eine mündliche Zusage hin erfolgen.

Warum ein billigerer Heimplatz nicht automatisch günstiger ist

Ein Vergleich allein anhand von Monatsbeträgen würde diese Unterschiede verdecken. Ein Selbstzahlertarif im Herkunftsland lässt sich nicht unmittelbar mit dem Eigenbeitrag in einem geförderten österreichischen Pflegeheim vergleichen. Ebenso wenig sind die Leistungen automatisch gleich. Ein Platz für einen weitgehend selbstständigen Bewohner unterscheidet sich erheblich von einer Unterbringung mit hohem Pflegebedarf oder spezialisierter Demenzbetreuung.

Für ein brauchbares Angebot muss deshalb zunächst der tatsächliche Bedarf beschrieben werden. Erst dann lässt sich klären, ob etwa Medikamente, Inkontinenzmaterial, Therapien, Begleitung zu Arztterminen oder Transporte im Preis enthalten sind. Ebenso wichtig ist, wie sich der Tarif verändert, wenn mehr Pflege benötigt wird. Zur Familienrechnung gehören außerdem Besuchsfahrten, kurzfristige Reisen bei Notfällen und die Organisation vor Ort. Diese Ausgaben stehen auf keiner Heimrechnung, können die Entscheidung aber wesentlich beeinflussen.

Die Eltern nach Österreich holen? Das ist nicht nur eine Pflegefrage

Die räumliche Nähe zu den Kindern kann ein starkes Argument sein. Ein freier Heimplatz begründet jedoch weder ein Aufenthaltsrecht noch einen automatischen Anspruch auf öffentliche Finanzierung. Bei Eltern aus Drittstaaten müssen insbesondere Aufenthaltsstatus, Krankenversicherung und Lebensunterhalt geklärt werden. Welche Möglichkeit besteht, hängt auch von der Staatsangehörigkeit und dem aufenthaltsrechtlichen Status der in Österreich lebenden Angehörigen ab. Für kroatische EU-Bürger gelten andere Ausgangsbedingungen als für Drittstaatsangehörige.

Ein möglicher Aufenthaltstitel für bestimmte Angehörige österreichischer Staatsbürger setzt beispielsweise tatsächlich geleisteten Unterhalt und weitere Voraussetzungen voraus. Zusätzlich ist eine Haftungserklärung erforderlich. Deren finanzielle Folgen müssen gesondert geprüft werden; die Abschaffung des Pflegeregresses macht eine solche Erklärung nicht automatisch folgenlos.

Auch Pflegeförderungen haben eigene Zugangsvoraussetzungen. Der Fonds Soziales Wien verlangt entsprechende Nachweise und eine individuelle Bedarfsprüfung. Eine Anmeldung an der Adresse der Kinder allein ersetzt diese Prüfung nicht.

Was vor der Unterschrift geklärt sein muss

Vor einer Entscheidung braucht die Familie drei verbindliche Antworten: Darf die Einrichtung die benötigte Leistung erbringen? Kann sie den konkreten Pflegebedarf tatsächlich versorgen? Und wer bezahlt welchen Anteil, heute und bei einer Verschlechterung des Gesundheitszustands?

In Kroatien hilft das amtliche Register der Sozialdienstleister bei der Überprüfung der Zulassung. In Serbien stehen Lizenz- und Verbotslisten zur Verfügung. In Bosnien und Herzegowina sind die jeweils zuständigen Behörden einzubeziehen. In Österreich sollte eine mögliche Förderung vor Abschluss einer privaten Kostenübernahme geklärt werden.

Ebenso unverzichtbar ist der Wille des betroffenen Menschen. Vertraute Sprache, regelmäßige Besuche, soziale Kontakte und medizinische Kontinuität lassen sich nicht aus einem Preisvergleich ablesen. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, welches Land grundsätzlich die bessere oder billigere Pflege bietet. Entscheidend ist, welche konkrete Einrichtung für diese Eltern geeignet ist, welche Finanzierung tatsächlich zugesagt wurde und wer im Alltag Verantwortung übernimmt, wenn die Kinder nicht vor Ort sein können.