Smart Glasses sollen ab dem Sommersemester 2027 an Österreichs Schulen verboten werden. Für Eltern ist die Ankündigung schon vor Weihnachten relevant: Eine Brille mit Kamera und Mikrofon könnte als Geschenk infrage kommen, im Klassenzimmer aber künftig unerwünscht sein.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr hat laut „Kronen Zeitung“ angekündigt, das Tragen der Geräte per Verordnung zu untersagen. Medizinische Sehhilfen und behinderungsbedingt notwendige Assistenzgeräte sollen ausgenommen bleiben. Noch handelt es sich um ein angekündigtes Vorhaben, nicht um ein bereits geltendes bundesweites Smart-Glasses-Verbot.

Ein Schulverweis brachte die Debatte ins Rollen

Auslöser war der Fall eines Schülers, der trotz Verwarnungen auf dem Tragen einer mit Kamera und Mikrofon ausgestatteten Brille bestanden hatte. Der darauffolgende Schulverweis wurde vom Bundesverwaltungsgericht wieder aufgehoben. Nun will Wiederkehr eine ausdrückliche Regelung schaffen. „Schule muss ein geschützter Ort sein, an dem sich Kinder, Jugendliche und Lehrpersonen sicher fühlen können“, erklärte der Minister. Im Mittelpunkt steht die Sorge vor heimlichen Aufnahmen.

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Für die konkrete Umsetzung wird der Wortlaut der Verordnung entscheidend sein. Aus der bisherigen Ankündigung lässt sich etwa noch nicht ableiten, wie Schulen Verstöße künftig ahnden sollen.

Warum eine Kamerabrille anders wirkt als ein Handy

Wer ein Smartphone zum Filmen hochhält, macht seine Absicht häufig erkennbar. Bei einer Brille ist das schwieriger. Genau darauf weist auch die österreichische Datenschutzbehörde hin: Die Nutzung solcher Geräte und eine mögliche Verarbeitung personenbezogener Daten seien für andere oft kaum wahrnehmbar.

Unter dem Begriff Smart Glasses werden unterschiedliche Geräte zusammengefasst. Sie können Kameras, Mikrofone, Lautsprecher oder Displays enthalten; manche Funktionen werden durch künstliche Intelligenz unterstützt. Nicht jede Datenbrille verfügt deshalb über dieselben Möglichkeiten. Für Mitschüler und Lehrkräfte entsteht dennoch ein grundlegendes Problem: Sie können nicht allein am Blick ihres Gegenübers erkennen, ob gerade Technik eingesetzt wird.

Die Aufnahme kann über das Gerät hinausgehen

Die Datenschutzbehörde macht außerdem auf mögliche Datenübermittlungen aufmerksam. Abhängig vom Produkt und den gewählten Einstellungen können erfasste Informationen an Hersteller oder weitere Unternehmen gelangen. Diese können Daten wiederum für eigene Zwecke verarbeiten, etwa für Marketing oder das Training von KI-Modellen. Das bedeutet nicht, dass jede Brille ständig aufzeichnet oder automatisch sämtliche Gespräche überträgt. Es bedeutet aber, dass vor der Nutzung mehr zu prüfen ist als die Bildqualität.

Auch ohne neues Schulverbot gelten bereits Datenschutz- und Persönlichkeitsrechte. Eine technisch mögliche Aufnahme ist nicht allein deshalb rechtlich erlaubt.

Was Eltern vor dem Kauf beachten sollten

Wer eine smarte Brille verschenken möchte, sollte zunächst klären, welche Funktionen das konkrete Modell besitzt und wofür es verwendet werden soll. Eine Kamera, ein Mikrofon oder eine Verbindung zu einem Onlinedienst verändern die Fragen nach Privatsphäre und Datensicherheit erheblich. Für den Schulalltag kommt nun die angekündigte Einschränkung hinzu. Eltern sollten daher nicht selbstverständlich davon ausgehen, dass eine solche Brille im Unterricht getragen werden darf, nur weil sie frei verkauft wird.

Gewöhnliche Brillen stehen dabei nicht zur Debatte. Ebenso sollen notwendige medizinische und behinderungsbedingte Hilfsmittel ausgenommen bleiben. Wie diese Abgrenzung praktisch erfolgt, muss die angekündigte Verordnung zeigen.