Ab Mai 2027 müssen jüngere Autos in Österreich seltener zur Pickerl-Überprüfung. Doch die Umstellung bringt zusätzlichen Aufwand: Nach Schätzung des ÖAMTC benötigen rund zwei Millionen Fahrzeughalter eine Ersatzplakette. Außerdem fällt die gewohnte Überziehungsfrist weg.

Weniger Pflichttermine in der Werkstatt, weniger Ausgaben für die Überprüfung: Die neue Pickerl-Regelung soll Autofahrer entlasten. Wer daraus schließt, dass er sich um die Plakette auf der Windschutzscheibe vorerst nicht kümmern muss, könnte allerdings einen entscheidenden Teil der Reform übersehen. Die längeren Prüfintervalle treten am 19. Mai 2027 in Kraft. Beschlossen und im Bundesgesetzblatt veröffentlicht ist die Änderung bereits. Sie betrifft nicht nur künftig zugelassene Neuwagen, sondern auch bestehende Fahrzeuge, die unter die entsprechende Intervallregelung fallen.

Die erste Überprüfung kommt künftig nach vier Jahren

Für betroffene Pkw wird aus der bisherigen 3-2-1-Regel die neue Abfolge 4-2-2-2-1. Die erste Begutachtung erfolgt damit vier Jahre nach der Erstzulassung statt nach drei Jahren. Danach folgen Überprüfungen im Abstand von jeweils zwei Jahren. Bei einem regulären Prüfverlauf stehen die Termine somit nach vier, sechs, acht und zehn Jahren an. Anschließend wird wieder jährlich geprüft.

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Die Entlastung konzentriert sich damit auf jüngere Fahrzeuge. Wer ein mehr als zehn Jahre altes Auto fährt, bekommt durch die Reform keinen zweijährigen Abstand zwischen den Pflichtprüfungen. Wichtig ist außerdem: Die längeren gesetzlichen Intervalle ersetzen keine Wartung. Ein späterer Pickerl-Termin bedeutet nicht, dass Ölwechsel, Bremsenservice oder andere vom Hersteller vorgeschriebene Arbeiten ebenfalls verschoben werden können.

Warum die alte Plakette trotzdem ausgetauscht werden muss

Verschiebt sich durch die Reform der nächste Prüftermin, muss auch die am Fahrzeug sichtbare Plakette den neuen Termin ausweisen. Dafür ist ein Austausch möglich, ohne dass bereits eine vollständige Begutachtung erforderlich wäre. Ein Beispiel macht den Unterschied deutlich: Ein gewöhnlicher Pkw mit Erstzulassung im Juni 2025 wäre nach der bisherigen Regel erstmals im Juni 2028 zur Überprüfung fällig. Nach der Umstellung liegt dieser Termin im Juni 2029. Die bisherige Lochung bildet diesen späteren Termin jedoch nicht ab.

Der Austausch ist ab Einführung der Änderungen vorgesehen. Betroffene sollten deshalb den neuen Termin feststellen lassen und die erforderliche Ersatzplakette organisieren, statt das alte Pickerl einfach unverändert am Fahrzeug zu lassen.

ÖAMTC rechnet mit 23 Millionen Euro Verwaltungsaufwand

Genau an diesem Punkt setzt die Kritik des ÖAMTC an. Der Club schätzt, dass rund zwei Millionen Fahrzeughalter eine Ersatzplakette benötigen. Insgesamt beziffert er den dadurch entstehenden Verwaltungsaufwand auf etwa 23 Millionen Euro. Das ist eine Schätzung des Autofahrerclubs, keine einheitliche neue Abgabe pro Fahrzeug. Aus der Gesamtsumme lässt sich auch kein verbindlicher Preis für den einzelnen Plakettentausch ableiten.

Aus Sicht des ÖAMTC hätte sich der zusätzliche Aufwand durch eine gleichzeitige Einführung des digitalen Pickerls vermeiden lassen. Die Reform reduziert damit zwar die Zahl verpflichtender Prüfungen, erzeugt während der Umstellung aber einen zusätzlichen Behörden- oder Prüfstellenweg.

Die vier Monate nach dem Pickerl-Termin fallen weg

Für den Alltag mindestens ebenso wichtig wie die längeren Intervalle ist die Änderung der Toleranzfrist. Die bisherige Möglichkeit, die Begutachtung noch bis zu vier Monate nach dem gelochten Monat erledigen zu lassen, entfällt. Stattdessen kann die Prüfung künftig bereits vier Monate vor dem vorgesehenen Begutachtungsmonat stattfinden, ohne dadurch den nächsten regulären Termin vorzuverlegen.

Diese Änderung betrifft auch Fahrzeuge, die wegen ihres Alters weiterhin jährlich zur Überprüfung müssen. Gerade deren Besitzer sollten aufpassen: Sie gewinnen keinen längeren Prüfzyklus, verlieren aber die bisherige Möglichkeit zum späteren Werkstatttermin.

2027 gelten besondere Übergangsfristen

Die Umstellung erfolgt nicht für alle Fälligkeitstermine gleichzeitig. Für Begutachtungsmonate von Februar bis Juli bleibt 2027 das bisherige Zeitfenster von einem Monat davor bis vier Monate danach bestehen. Für Termine von August bis Oktober gibt es im Übergangsjahr eine Verlängerung bis einschließlich November 2027. Danach besteht keine nachgelagerte Überziehungsfrist mehr. Wer bisher den gelochten Monat nur als unverbindlichen Orientierungspunkt betrachtet hat, muss seine Terminplanung deshalb ändern.

Nicht jedes Fahrzeug fällt unter die neue Regel

Die verlängerten Intervalle erfassen unter anderem reguläre Pkw, Motorräder und bestimmte Anhänger. Fahrzeuge mit bereits abweichenden Prüfintervallen werden dadurch nicht automatisch umgestellt. Dazu zählen beispielsweise Lkw, Taxis und historische Kraftfahrzeuge. Für Fahrzeughalter sind daher zwei Fragen entscheidend: Ändert sich der nächste Prüftermin tatsächlich? Und muss dafür die vorhandene Plakette ersetzt werden?

Wer 2027 eine längere Reise plant, sollte beides rechtzeitig klären. Die Reform kann einen Werkstatttermin ersparen. Das bedeutet aber nicht, dass man das Pickerl bis zur nächsten Überprüfung vergessen kann.