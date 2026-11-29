Ab 13. Dezember gelten neue Bahnfahrpläne, mit Änderungen zwischen Österreich, Slowenien und Kroatien. Wer über Weihnachten zur Familie fährt, sollte besonders auf Anschlüsse und Ersatzbusse achten: Nicht jede angekündigte Verbesserung startet bereits im Dezember.

Für Weihnachtsbesuche in Maribor, Ljubljana, Zagreb oder Slawonien lohnt sich ein neuer Blick auf die Bahnverbindungen. Die slowenische Bahn kündigt zusätzliche Fahrmöglichkeiten und geänderte Zugläufe an. Gleichzeitig bleiben Baustellen bestehen, die bei manchen Reisen einen Wechsel in den Bus erforderlich machen.

Neue späte Verbindung zwischen Maribor und Graz

Zwischen Maribor und Graz wird das Angebot am Tagesrand erweitert. Die slowenische Bahn kündigt einen zusätzlichen Zug mit Abfahrt in Maribor um 22.25 Uhr an. In der Gegenrichtung ist eine späte Verbindung mit Ankunft in Maribor um 1.11 Uhr vorgesehen.

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Auch die Anbindung an den Flughafen Graz wird verbessert: Die ÖBB bestätigen, dass die Interregio-Züge zwischen Graz und Maribor künftig dort halten. Für Reisende kann das einen zusätzlichen Umstieg ersparen. Ob sich daraus ein passender Anschluss an einen konkreten Flug oder eine Weiterfahrt nach Wien ergibt, hängt allerdings vom jeweiligen Reisetag ab.

Zugverbindung über Zagreb bis nach Vinkovci

Für Fahrten nach Ostslawonien ist der angekündigte Lauf des Zugpaares 210/211 interessant: Es soll Ljubljana über Zagreb mit Vinkovci verbinden. Das ist jedoch keine neue Direktverbindung aus Österreich. Wer beispielsweise in Wien oder Graz startet, muss die passende Anreise und den Anschluss gesondert prüfen. Gerade bei einer Familienreise mit Kindern und mehreren Koffern zählt nicht nur die gesamte Fahrzeit, sondern auch, wie oft und mit welcher Umsteigezeit der Zug gewechselt werden muss.

Auf manchen Abschnitten bleibt der Ersatzbus

Trotz Verbesserungen am Bahnhof Ljubljana werden Bauarbeiten im slowenischen Netz fortgesetzt. Für einzelne Verbindungen zwischen Ljubljana und Celje sowie Ljubljana und Logatec bleiben Ersatzverkehre vorgesehen. Das bedeutet nicht, dass sämtliche Züge auf diesen Strecken ausfallen. Entscheidend ist die ausgewählte Verbindung. Ein im Reiseverlauf angeführter Busabschnitt sollte bei der Planung nicht übersehen werden, insbesondere, wenn Kinderwagen, viel Gepäck oder eingeschränkte Mobilität dazukommen.

Der direkte Railjet nach Ljubljana ist noch kein fixes Weihnachtsangebot

Eine angekündigte Perspektive für 2027 darf nicht mit dem Dezember-Fahrplan verwechselt werden: Über eine direkte Railjet-Verbindung zwischen Ljubljana, Villach und Wien wird weiterhin gesprochen. Nach Angaben der slowenischen Bahn laufen dafür noch Genehmigungsverfahren und Abstimmungen mit den ÖBB. Ein bestätigter Starttermin lässt sich daraus nicht ableiten. Für die Weihnachtsreise sollte deshalb nur mit Verbindungen gerechnet werden, die für den konkreten Tag tatsächlich ausgewiesen sind.

Hin- und Rückfahrt getrennt kontrollieren

Die ÖBB weisen darauf hin, dass Fahrplandaten für 2027 noch ergänzt oder geändert werden können. Reisende sollten ihre Verbindung deshalb vor der Abfahrt erneut kontrollieren, auch wenn das Ticket bereits gekauft ist. Für die Feiertage empfiehlt es sich außerdem, Hin- und Rückreise jeweils vollständig zu prüfen. Eine passende Verbindung am Freitag sagt noch nichts darüber aus, wie die Rückfahrt an einem Sonntag oder Feiertag aussieht.

Wer zwischen mehreren Angeboten wählt, sollte daher nicht allein die kürzeste Reisezeit betrachten. Eine Verbindung mit weniger Umstiegen und ausreichend Zeit am Anschlussbahnhof kann für den Familienbesuch die praktischere Wahl sein, selbst wenn sie etwas länger dauert.