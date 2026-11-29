Wer in Österreich und Serbien gearbeitet hat, bekommt seine Pension nicht unbedingt aus beiden Ländern gleichzeitig. Mit Jahresbeginn 2027 steigt das serbische Pensionsalter für Frauen erneut, für die finanzielle Planung zählt deshalb nicht nur die Höhe, sondern auch der Beginn jeder einzelnen Zahlung.

Jahrzehntelang gearbeitet, Beiträge in zwei Ländern bezahlt und schließlich den Ruhestand geplant: Für Menschen mit österreichisch-serbischem Berufsleben kann zwischen dem letzten Gehalt und der vollständigen Pension dennoch eine empfindliche Einkommenslücke entstehen. Der Grund liegt in den unterschiedlichen nationalen Voraussetzungen. Ein österreichischer Pensionsbescheid verpflichtet den serbischen Versicherungsträger nicht dazu, ebenfalls schon auszuzahlen.

Serbien erhöht die Altersgrenze ab Jänner

Ab 1. Jänner 2027 können Frauen in Serbien die reguläre Alterspension grundsätzlich mit 64 Jahren und zwei Monaten sowie mindestens 15 Versicherungsjahren antreten. Im Jahr 2026 liegt die Altersgrenze noch bei 64 Jahren.

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Der serbische Pensionsfonds PIO hat die bevorstehende Änderung am 10. November ausdrücklich angekündigt. Die Anhebung ist Teil einer längerfristigen Angleichung: Bis 2032 steigt die Altersgrenze für Frauen schrittweise auf 65 Jahre. Für Männer gelten weiterhin grundsätzlich 65 Lebensjahre und mindestens 15 Versicherungsjahre. Daneben bestehen besondere Zugangswege, etwa bei 45 Versicherungsjahren unabhängig vom Lebensalter.

In Österreich gelten für Frauen andere Übergangsregeln. Wer zwischen Juli und Dezember 1965 geboren wurde, erreicht das reguläre Pensionsalter mit 62 Jahren. Für Männer liegt es grundsätzlich bei 65 Jahren. Damit können gerade Frauen bereits Anspruch auf eine österreichische Alterspension haben, während die Voraussetzungen für den serbischen Teil noch nicht erfüllt sind.

Versicherungsjahre werden berücksichtigt, die Altersgrenzen bleiben verschieden

Das Sozialversicherungsabkommen zwischen Österreich und Serbien hilft dabei, Versicherungszeiten über die Grenze hinweg zu berücksichtigen. Es schafft aber weder ein gemeinsames Pensionsalter noch eine einzige Gesamtpension. Die österreichische Pensionsversicherung stellt ausdrücklich klar, dass jeder beteiligte Versicherungsträger den Anspruch nach seinen eigenen gesetzlichen Bestimmungen prüft. Ansprüche können deshalb zu unterschiedlichen Zeitpunkten entstehen.

Für Betroffene ist diese Unterscheidung entscheidend: Dass Arbeitsjahre aus Serbien für die Prüfung eines österreichischen Anspruchs mitgezählt werden können, bedeutet nicht, dass Österreich auch die Pension für diese Jahre übernimmt. Die österreichische Leistung wird nach österreichischem Recht anhand der österreichischen Versicherungszeiten und Beitragsgrundlagen berechnet. Über die serbische Leistung entscheidet der dortige Träger.

Warum die erwartete Gesamtpension zunächst kleiner ausfallen kann

Für die Haushaltsplanung reicht es deshalb nicht, zwei voraussichtliche Pensionsbeträge zusammenzuzählen. Entscheidend ist, ab welchem Zeitpunkt das jeweilige Geld tatsächlich zusteht. Wer den Beruf beendet und bereits mit beiden Zahlungen kalkuliert, obwohl vorerst nur die österreichische Pension anfällt, muss die Differenz überbrücken. Je nach Versicherungsverlauf und Altersgrenze kann diese Phase deutlich länger als einige Monate dauern.

Das ist kein automatischer Verlust der serbischen Versicherungsjahre. Es bedeutet zunächst, dass der entsprechende Anspruch später beginnen kann. Eine vorzeitige Pension ist wiederum kein beliebig verfügbarer Ersatz: Dafür gelten eigene Voraussetzungen und gegebenenfalls dauerhafte Abschläge. Vor einer Kündigung oder einer verbindlichen Vereinbarung über das Arbeitsende sollten deshalb die möglichen Beginntermine beider Leistungen geklärt sein.

Ein Antrag kann das Verfahren in beiden Ländern auslösen

Eine wichtige Erleichterung gibt es bei der Antragstellung. Nach Angaben der österreichischen Pensionsversicherung muss die Pension grundsätzlich nicht in jedem beteiligten Land einzeln beantragt werden. Wer beim zuständigen Träger im Wohnortstaat einen Antrag stellt, muss dabei allerdings auf die ausländischen Versicherungszeiten hinweisen. Anschließend wird das zwischenstaatliche Verfahren eingeleitet.

Die Arbeiterkammer empfiehlt, die Erfassung ausländischer Zeiten schon einige Zeit vor dem geplanten Pensionsantritt zu veranlassen. Die Ermittlung kann mehrere Monate dauern. Sinnvoll ist daher, vorhandene Nachweise über Beschäftigungen, frühere Arbeitgeber und Versicherungsnummern rechtzeitig zusammenzustellen. Fehlende Zeiten sollten nicht erst auffallen, wenn das letzte Gehalt bereits ausgezahlt wurde.

Zum Jahresende keine vorschnellen Entscheidungen treffen

Für Beschäftigte, die noch unter den serbischen Voraussetzungen des Jahres 2026 in Pension gehen möchten, nennt der PIO konkrete Termine: Das Arbeitsverhältnis soll spätestens mit 30. Dezember beendet und der Antrag spätestens am 31. Dezember eingebracht werden. Bei Anträgen ab Jänner gelten laut Fonds die Voraussetzungen für 2027. Diese allgemeine Information ist jedoch keine pauschale Kündigungsempfehlung für in Österreich Beschäftigte. Bei einem grenzüberschreitenden Versicherungsverlauf muss individuell geklärt werden, welche Voraussetzungen erfüllt sind und welche Folgen das Arbeitsende hätte.

Für die Ruhestandsplanung braucht es deshalb zwei verlässliche Antworten: Wie hoch fällt die jeweilige Pension voraussichtlich aus und ab wann besteht tatsächlich Anspruch darauf? Erst zusammen ergeben sie ein belastbares Bild des künftigen Einkommens.