Seit 1. November gelten in Österreich neue Regeln für die Schlechtwetterentschädigung am Bau: Statt getrennter Sommer- und Winterkontingente gibt es einen gemeinsamen Jahrestopf von 320 Stunden. Für Beschäftigte bleibt entscheidend, wie der Ausfall abgerechnet wird, denn Schlechtwetter bedeutet weder automatisch unbezahlte Freizeit noch vollen Lohn.

Wenn Schnee, Frost oder Regen die Baustelle lahmlegen, geht es für Bauarbeiter nicht nur um den Arbeitsablauf. Es geht um das Geld, das am Monatsende fehlt. Die jüngste Gesetzesänderung macht die verfügbaren Schlechtwetterstunden flexibler nutzbar. Einen zusätzlichen Urlaubsanspruch oder eine höhere Ersatzleistung schafft sie allerdings nicht.

320 Stunden für das gesamte Schlechtwetterjahr

Die neue Regelung steht im Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz und ist bereits in Kraft. Das erste gemeinsame Schlechtwetterjahr läuft vom 1. November 2026 bis zum 31. Oktober 2027. Innerhalb dieses Zeitraums können unter den gesetzlichen Voraussetzungen höchstens 320 ausgefallene Arbeitsstunden pro Beschäftigtem berücksichtigt werden.

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Bisher waren höchstens 200 Stunden für die Winterperiode und 120 Stunden für die Sommerperiode vorgesehen. Nicht verbrauchte Sommerstunden konnten in den folgenden Winter mitgenommen werden. Umgekehrt war die Übertragung ungenutzter Winterstunden in den Sommer nicht möglich.

Genau diese Trennung entfällt. Die Gesamtzahl steigt dadurch nicht. Der parlamentarische Ausschussbericht begründet die Änderung damit, dass Bauaufträge zunehmend ganzjährig abgewickelt werden und Betriebe mehr Spielraum für wetterbedingte Ausfälle im Sommer benötigen.

Wie viel Geld bei einem Ausfall zusteht

Für anerkannte Schlechtwetterstunden beträgt die gesetzliche Entschädigung grundsätzlich 60 Prozent des maßgeblichen Bruttolohnes, der ohne den Arbeitsausfall gebührt hätte. Die Berechnung ist genauer geregelt, als die Kurzform „60 Prozent vom Lohn“ vermuten lässt. Zum vereinbarten Stundenlohn kommen unter anderem bestimmte Leistungszulagen und Prämien hinzu. Andere Bestandteile, etwa Überstunden-, Sonn- und Feiertagszuschläge sowie Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen, bleiben bei dieser Berechnung außer Betracht.

Ein vereinfachtes Beispiel: Beträgt die maßgebliche Berechnungsgrundlage 20 Euro brutto je Stunde, ergeben sich für acht anerkannte Ausfallstunden 96 Euro brutto Schlechtwetterentschädigung. Ohne Ausfall wären auf dieser Grundlage 160 Euro brutto angefallen. Die Differenz beträgt 64 Euro brutto. Wie sich das netto auswirkt, hängt von der gesamten Abrechnung ab.

Wichtig: Die Zahlung erfolgt durch den Arbeitgeber im Rahmen der Lohnauszahlung. Der Betrieb kann anschließend bei der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, kurz BUAK, eine Rückerstattung beantragen. Beschäftigte müssen dafür nicht selbst einen Förderantrag stellen.

Nicht jeder Arbeitsplatz im Freien fällt darunter

Erfasst sind bestimmte Betriebsarten, darunter Hoch- und Tiefbau, Straßenbau, Zimmereien, Dachdecker- und Gerüstbaubetriebe. Auch überlassene Arbeitskräfte können erfasst sein, wenn sie in entsprechenden Betrieben eingesetzt werden.

Nicht jeder, der auf einer Baustelle oder draußen arbeitet, hat deshalb automatisch denselben Anspruch. Entscheidend ist der gesetzliche Geltungsbereich. Bei unklarer Zuordnung sollte diese anhand des Betriebs und des konkreten Arbeitsverhältnisses geprüft werden. Auch für Lehrlinge gilt die Schlechtwetterregelung grundsätzlich. Bei bestimmten Doppellehren bestehen Ausnahmen.

Wer entscheidet, ob die Arbeit eingestellt wird?

Über Einstellung, Fortführung oder Wiederaufnahme entscheidet der Arbeitgeber nach Anhörung des Betriebsrats. Beschäftigte sollten deshalb nicht allein aufgrund einer Wetter-App zu Hause bleiben oder eigenmächtig die Baustelle verlassen. Der Betrieb darf eine andere zumutbare Arbeit anordnen. Dafür darf der bisherige Lohn nicht gekürzt werden. Wer tatsächlich Ersatzarbeit leistet, darf also nicht allein wegen des schlechten Wetters auf die 60-prozentige Entschädigung verwiesen werden.

Auch eine Wartezeit auf Wetterbesserung kann angeordnet werden. Sie darf höchstens drei Stunden täglich betragen und setzt geeignete Unterkünfte voraus. Eine unbegrenzte Verpflichtung, im Freien auf besseres Wetter zu warten, sieht diese Regel nicht vor.

Warum nicht erst minus zehn Grad zählen

Schlechtwetter kann vorliegen, wenn die Arbeit technisch unmöglich oder unter den Bedingungen nicht zumutbar ist. Auch Folgen des Wetters können ausschlaggebend sein, etwa wenn nach Schneefall die Arbeiten weiterhin nicht durchgeführt werden können.

Für die Prüfung nutzt die BUAK Wetterdaten von GeoSphere Austria. Bei Kälte wird auch die Wirkung des Windes berücksichtigt. Der BUAK-Folder nennt als Beispiel: Minus ein Grad und Wind mit rund 18,4 km/h können einer gefühlten Temperatur von minus zehn Grad entsprechen. Eine einzelne Temperaturzahl ist deshalb weder eine allgemeine Arbeitspflicht noch ein automatischer Anspruch auf Heimgehen. Wetterkriterien, konkrete Arbeitsbedingungen und Arbeitnehmerschutz müssen auseinandergehalten werden.

Schlechtwetter ist kein Urlaub

Die 320 Stunden sind kein frei verfügbares Zeitguthaben. Sie können nicht nach Belieben für eine frühere Weihnachtsheimreise verwendet werden. Umgekehrt wird ein wetterbedingter Arbeitsausfall nicht automatisch zum Urlaubstag. Urlaub muss grundsätzlich vereinbart werden.

Für Beschäftigte lohnt sich eine eigene Dokumentation: Wann wurde gearbeitet, wann gewartet, wann Ersatzarbeit geleistet und wann die Arbeit eingestellt? Die Schlechtwetterentschädigung muss in den Lohnunterlagen getrennt von den übrigen Bezügen ausgewiesen werden.

Weichen Aufzeichnungen und Abrechnung voneinander ab, sollten Betriebsrat, BUAK oder Arbeiterkammer frühzeitig eingeschaltet werden. Die neue Regel macht das Jahreskontingent flexibler. Ob der einzelne Ausfall richtig bezahlt wird, entscheidet sich aber weiterhin auf dem Stundenkonto und dem Lohnzettel.