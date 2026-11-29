Gleiche Arbeit, unterschiedliches Gehalt: Mehr Lohntransparenz soll ungerechtfertigte Unterschiede sichtbar machen. Doch Österreich verhandelt weiterhin über die Umsetzung der EU-Vorgaben, während Beschäftigte bereits heute Möglichkeiten haben, ihre Bezahlung überprüfen zu lassen.

Wer neue Kollegen einschult und später erfährt, dass diese mehr verdienen, stellt sich eine naheliegende Frage: Warum? Eine unterschiedliche Bezahlung ist nicht automatisch rechtswidrig. Sie darf aber nicht auf verbotener Diskriminierung beruhen. Ob es sachliche Gründe gibt, lässt sich ohne Informationen über Einstufung, Aufgaben und Gehaltskriterien oft kaum beurteilen.

Österreich hat die europäische Frist versäumt

Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie hätte bis zum 7. Juni 2026 in nationales Recht umgesetzt werden müssen. In Österreich ist die allgemeine Umsetzung für den Arbeitsmarkt weiterhin Gegenstand politischer Verhandlungen. Noch am 18. November erklärte Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig im Nationalrat, an der Umsetzung werde „intensiv“ gearbeitet. Sie sei aber noch nicht fertig diskutiert. NEOS-Abgeordneter Johannes Gasser verwies auf Herausforderungen durch die zahlreichen Kollektivverträge und sprach sich für eine Umsetzung ohne bürokratischen Mehraufwand aus.

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Zwei Tage zuvor hatte ein Antrag der Grünen auf rasche Umsetzung im EU-Unterausschuss keine Mehrheit erhalten. Das war keine Aufhebung der europäischen Richtlinie und auch kein Ende des bestehenden Diskriminierungsverbots. Es zeigt vielmehr, dass über die konkrete österreichische Ausgestaltung weiterhin gestritten wird.

Nicht jeder Gehaltsunterschied ist verboten

Mehr Berufserfahrung, zusätzliche Verantwortung oder unterschiedliche Aufgaben können eine abweichende Bezahlung erklären. Die gleiche Berufsbezeichnung allein beweist deshalb noch keine Diskriminierung. Umgekehrt reicht es nicht, Ungleichbehandlung einfach mit unterschiedlichen Stellenbezeichnungen zu verdecken. Entscheidend kann auch sein, ob Tätigkeiten gleichwertig sind. Dabei spielen unter anderem Kenntnisse, Belastungen, Verantwortung und Arbeitsbedingungen eine Rolle.

Ein vereinfachtes Beispiel: Zwei Beschäftigte arbeiten in derselben Abteilung. Eine Person koordiniert zusätzlich die Schichten und trägt dafür nachweislich mehr Verantwortung. Das kann eine Gehaltsdifferenz rechtfertigen. Verrichten beide dagegen tatsächlich gleichwertige Arbeit, muss genauer geprüft werden, worauf der Unterschied beruht.

Auch die Herkunft ist kein zulässiger Grund für schlechtere Bezahlung. Der Schwerpunkt der neuen EU-Richtlinie liegt allerdings auf Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern; sie ist kein allgemeines Instrument, das jeden Gehaltsunterschied unabhängig von seiner Ursache beseitigt.

Was Beschäftigte über Vergleichsgehälter erfahren sollen

Die Richtlinie sieht ein individuelles Auskunftsrecht vor: Beschäftigte sollen Informationen über ihre eigene Entgelthöhe sowie die durchschnittlichen Entgelte jener Gruppen erhalten können, die gleiche oder gleichwertige Arbeit leisten, aufgeschlüsselt nach Geschlecht.

Das bedeutet nicht, dass jeder den persönlichen Lohnzettel seines Sitznachbarn verlangen kann. Es geht um Vergleichswerte, nicht um eine frei zugängliche Liste sämtlicher Einzelgehälter. Für die Auskunft sieht die Richtlinie spätestens zwei Monate vor. Außerdem sollen Beschäftigte erfahren können, nach welchen objektiven und geschlechtsneutralen Kriterien Entgelt und Gehaltsentwicklung festgelegt werden.

Was davon lässt sich schon jetzt durchsetzen?

Hier ist eine wichtige Unterscheidung notwendig. Das Recht auf diskriminierungsfreie Bezahlung besteht bereits. Ob einzelne neue Informationsrechte ohne vollständige österreichische Umsetzung unmittelbar durchgesetzt werden können, ist rechtlich anspruchsvoller. Arbeiterkammer und Gleichbehandlungsanwaltschaft vertreten die Auffassung, dass dies unter bestimmten Voraussetzungen bereits möglich ist. Die arbeitsrechtliche Fachdebatte unterscheidet dabei insbesondere zwischen öffentlichen und privaten Arbeitgebern.

Eine EU-Richtlinie wird gegenüber einem privaten Unternehmen nicht allein durch das Verstreichen der Umsetzungsfrist vollständig wie ein österreichisches Gesetz anwendbar. Bestehendes Recht muss allerdings möglichst richtlinienkonform ausgelegt werden; zudem können unmittelbar geltende europäische Gleichbehandlungsrechte Bedeutung haben. Für Beschäftigte heißt das: Ein konkretes Auskunftsbegehren kann sinnvoll sein. Wer damit einen Anspruch durchsetzen möchte, sollte sich aber beim Betriebsrat, bei der Arbeiterkammer oder der Gleichbehandlungsanwaltschaft beraten lassen.

Auch beim Jobwechsel soll sich etwas ändern

Die europäischen Vorgaben setzen bereits vor dem Arbeitsvertrag an. Bewerber sollen rechtzeitig Informationen über das vorgesehene Einstiegsentgelt oder dessen Spanne erhalten. Arbeitgeber sollen nicht nach dem bisherigen Gehalt fragen dürfen. Der Gedanke dahinter: Eine möglicherweise zu niedrige Bezahlung im alten Betrieb soll sich nicht automatisch beim nächsten Arbeitgeber fortsetzen.

Davon zu unterscheiden ist die bereits bestehende österreichische Pflicht, in Stellenanzeigen grundsätzlich das maßgebliche Mindestentgelt anzugeben. Dieser Betrag ist nicht zwingend das tatsächlich angebotene Gehalt. Ein Inserat mit Kollektivvertragsminimum beantwortet daher noch nicht, wie hoch die konkrete Bezahlung ausfallen soll.

Der erste Schritt beginnt beim eigenen Dienstzettel

Wer seine Bezahlung überprüfen möchte, sollte zunächst die eigene Grundlage kennen: Welcher Kollektivvertrag gilt? Welche Beschäftigungsgruppe und welche Stufe sind ausgewiesen? Welche Vordienstzeiten wurden berücksichtigt, welche Aufgaben werden tatsächlich erledigt? Sinnvoll sind der Arbeitsvertrag oder Dienstzettel, aktuelle Abrechnungen und eine nachvollziehbare Beschreibung der Tätigkeit. Dabei sollte die eigene Arbeit dokumentiert werden, nicht heimlich auf fremde Personalunterlagen zugegriffen werden.

Lohntransparenz garantiert keine automatische Gehaltserhöhung. Sie kann aber eine entscheidende Voraussetzung schaffen: dass Beschäftigte nicht mehr bloß vermuten müssen, ob ihre Arbeit fair bezahlt wird.