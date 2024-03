Mit 85 km/h durch 30er-Zone: Teenager klaut Mamas Auto und fährt betrunken

In Oberösterreich hat ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer am Mittwochabend seine jugendliche Unbekümmertheit mit dem Gesetz und möglicherweise auch mit seiner Mutter in Konflikt gebracht. Mit dem Audi A4 seiner Mutter preschte er mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt und überholte dabei sogar eine Zivilstreife der Polizei.

Der junge Mann, ein Einwohner von Pfarrkirchen, schien nicht nur die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu ignorieren, sondern auch die Verkehrsregeln im Allgemeinen. Während seiner rasanten Fahrt missachtete er eine Stopptafel und raste mit etwa 85 km/h durch eine 30er-Zone. Hinzu kam, dass der Wagen immer wieder weit nach links über die Fahrbahnmitte geriet, was die Fahrt noch gefährlicher machte.

Alkotest

Die Polizisten, die Zeugen dieser waghalsigen Fahrt wurden, stoppten den jungen Lenker und baten ihn zum Alkotest. Dieser zeigte einen Wert von 0,44 Promille an – ein klares Indiz dafür, dass der junge Mann vor und während der Fahrt Alkohol konsumiert hatte. Auf Nachfrage gab er zu, vor der Fahrt zwei Bier getrunken und während der Fahrt einige Schlücke vom Bier des Beifahrers genossen zu haben.

Dieser jugendliche Leichtsinn könnte für den jungen Mann nun ernsthafte Konsequenzen haben. Neben den strafrechtlichen Folgen, die eine solche Fahrt nach sich zieht, könnte auch das häusliche Leben des jungen Fahrers auf den Kopf gestellt werden. Denn es war nicht irgendein Auto, mit dem er seine waghalsige Fahrt unternahm, sondern der Audi A4 seiner Mutter.