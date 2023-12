Polizei schnappt ‚Nase‘: Raubserie in Wien endet

In den letzten Wochen wurde Wien von einer Reihe von Bank- und Tankstellenüberfällen erschüttert. Doch nun vermeldet die Polizei einen Erfolg: Vier Verdächtige wurden gefasst. Im Zentrum der Ermittlungen: Ein 26-jähriger Österreicher mit einer markanten Nase, der bereits in der Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt geraten war.

Am 21. November wurde in Wien-Hernals eine Bank überfallen. Nur wenige Tage später, am 27. November, schlugen die Täter erneut zu, diesmal in der Leopoldstadt, dem zweiten Wiener Gemeindebezirk. Die Vorgehensweise war jeweils die gleiche: Ein Räuber forderte mit einem Zettel Geld. „Schon da hatten wir die Vermutung, dass die beiden Fälle zusammengehören könnten“, erläutert Dietmar Berger, stellvertretender Leiter des Ermittlungsbereichs im Landeskriminalamt (LKA) Wien.

Zeugen fiel markante Nase auf

Bereits zu diesem Zeitpunkt verdichteten sich die Hinweise auf einen bestimmten Verdächtigen. Überwachungskameraaufnahmen und Zeugenaussagen deuteten auf einen Täter mit einer auffälligen Nase hin. Am 11. Dezember schlug die Gruppe dreimal zu, doch zweimal blieb der Versuch erfolglos. Ein Überfall auf ein Geldinstitut in der Donaustadt scheiterte, ebenso wie ein weiterer Versuch in Margareten. Lediglich der Raub einer Tankstelle in Favoriten gelang.

Die „Nase“ entpuppte sich als ein 26-jähriger Österreicher, der bereits in der Vergangenheit wegen Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz vor Gericht stand. Zudem war er den niederösterreichischen Kollegen des LKA bereits wegen Suchtmittelhandels bekannt und stand seit einem Jahr unter Festnahmeanordnung.

Cobra-Einsatz

Am vergangenen Freitag gelang der Polizei schließlich der entscheidende Schlag. In Währing, nahe dem Johann-Nepomuk-Vogl-Platz, konnte der Hauptverdächtige in einem Auto lokalisiert und mit Unterstützung der EKO Cobra festgenommen werden. Der Versuch des Verdächtigen, zu fliehen, scheiterte. Bei der Festnahme wurde ein Cobra-Beamter leicht verletzt. Im Auto des Verdächtigen fanden die Beamten eine Pistole, rund 8.000 Euro Bargeld und Suchtgift.

Die Beute der sechs Überfälle bewegte sich laut Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich. Mit dem gestohlenen Geld finanzierten die Verdächtigen nicht nur ihren Drogenkonsum und -handel, sondern auch Aufenthalte in Luxushotels. Nun sitzen die vier Verdächtigen in Haft und müssen sich für ihre Taten verantworten.