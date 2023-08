Gold&Co. – jetzt auch im 3. Wiener Gemeindebezirk

Vor mehr als 10 Jahren legte Mag. Walter Hell-Höflinger gemeinsam mit seiner damaligen Frau den Grundstein für Gold&Co. und setzte damit eine 130-jährige Familientradition fort, die ihre Wurzeln in der KuK Monarchie hat. Nun eröffnet der Goldhändler seine 3. Filiale im 3. Wiener Gemeindebezirk auf der Landstraßer Hauptstraße, in unmittelbarer Nähe zur Station Wien Mitte.

Wir sprachen mit dem Gründer und Geschäftsführer Walter Hell-Höflinger über Gold&Co. und seine Vision eines Kompetenzzentrums für Edelmetalle, Schmuck, Uhren und zukünftig auch Edelsteine.

KOSMO: Herr Hell-Höflinger, Sie sagen, bei „Gold&Co.“ ist der Name Programm. Welche Leistungen bietet Gold&Co. seinen Kunden?

Walter Hell-Höflinger: „Es war und ist immer unser Ziel, als einziges Unternehmen in Österreich eine zentrale Anlaufstelle für Kunden zu sein, die Antworten auf alle möglichen Fragen und Lösungen für Probleme rund um Edelmetalle suchen. Bei Gold&Co. kann man sowohl geerbten Schmuck, defekten Altschmuck oder Münzen und Barren verkaufen, als auch in Anlage-Edelmetalle investieren. Besonders wichtig ist uns, dass unsere Mitarbeiter alle Kundenfragen in einer freundlichen, persönlichen und vor allem ehrlichen Art beantworten und bei vielen Problemen helfen können.“

KOSMO: Gold&Co. hat bereits eine Filiale im 9. Bezirk in der Währingerstraße und eine im 22. Wiener Gemeindebezirk im K1 am Kagraner Platz. Warum jetzt auch im 3. Bezirk?

Walter Hell-Höflinger: „Die Filiale im Dritten war schon seit sieben Jahren ein Herzenswunsch von mir. Genau an dieser Adresse versuchte ich bereits 2015, das Lokal zu mieten, wurde aber damals abgelehnt. Wie es der Zufall wollte, bekamen wir letztes Jahr völlig unerwartet die Einladung, das Objekt zu mieten, auf persönlichen Wunsch der Eigentümerin der Liegenschaft. Sie können sich vorstellen, wie schnell ich mich entschieden habe!“, erzählt Walter Hell-Höflinger lachend. „Die dritte Filiale war auch notwendig, da unsere anderen Filialen bei hoher Nachfrage oft überlastet waren. Das belastete sowohl die Geduld unserer Kunden als auch unser Team. Ich freue mich, dass wir nun näher bei vielen Wienerinnen und Wienern sind und so Wartezeiten verkürzen und besser erreichbar sind, auch für jene aus den umliegenden Bezirken und dem „Speckgürtel“ rund um Wien.“

KOSMO: Was unterscheidet Gold&Co. von anderen Edelmetallhändlern?

Walter Hell-Höflinger:„Letztendlich entscheidet der Kunde, was besser ist. Unser Motto lautet: „Gold kann mehr – wir auch!“, und das leben wir täglich. Wir sehen uns als Kompetenzzentrum für alle Edelmetalle und beraten unsere Kunden auch beim Verkauf von altem Schmuck, Uhren und, dank unserer Gemmologen, auch bei Edelsteinen. Wir geben Tipps zur Lagerung und bieten Alternativen an, um die Vorsorge unserer Kunden außerhalb des Bankenschließfachsystems sicherzustellen. Gerade die aktuelle Lage mit Inflation, Rezession und Kriegen verunsichert viele Menschen. Sie besinnen sich wieder auf die älteste Währung – das Gold. Viele beschäftigen sich zum ersten Mal mit dem Thema Edelmetalle, und ich kann verstehen, wenn ein Kunde skeptisch oder unsicher ist. Es besteht ein großer Beratungsbedarf, und genau das kann mein Team von Gold&Co. besonders gut. Wir nehmen uns Zeit, beraten, welche Produkte die Kundenwünsche am besten erfüllen, und stellen gemeinsam mit dem Kunden ein individuelles Edelmetall-Portfolio zusammen. Beim Verkauf sortieren wir das Konvolut fachgemäß, identifizieren wertvolle Steine oder historisch besondere Stücke und finden die beste Preis-Lösung für den Kunden – ganz gemäß unserem Motto.“

KONTAKT Gold&Co Währinger Str. 48

1090 Wien TelNr.: +43 1 235 02 22

WhatsApp: +43 660 50 50 999

info@goldundco.at

www.goldundco.at

KOSMO: Es werden also nicht nur Münzen und Barren verkauft, sondern auch Schmuck angekauft?

Walter Hell-Höflinger:„Genau. Viele Menschen erben alten Schmuck, den sie verkaufen möchten, wissen aber nicht, an wen sie sich wenden sollen und wo sie den fairsten Preis bekommen. Ein seriöser Partner, der eine ehrliche Einschätzung abgibt, ist in solchen Fällen unerlässlich. Ein Schmuckkästchen erzählt Geschichten. Meistens findet man darin nur altes Gold, aber manchmal entdeckt man auch wahre Schätze. Unsere Mitarbeiter sind darauf geschult, solche Zeitzeugen mit kulturellem Wert zu erkennen. Das ist ein großer Vorteil für unsere Kunden.

KOSMO: Man merkt, dass Sie Ihre Arbeit lieben, oder?

Walter Hell-Höflinger:„Darauf kann ich nur mit einem herzhaften JA antworten. Wenn man so viel positives Feedback von Kunden bekommt, wird die Arbeit zur Berufung. Mein Unternehmen ist ein Familienbetrieb, und wir sind wie eine Familie zueinander. Diese Freude spüren auch unsere Kunden. Sie honorieren das durch positive Bewertungen, Weiterempfehlungen und vor allem durch ihr Wiederkommen. Darauf sind mein Team und ich sehr stolz.“

KOSMO: Das Sprichwort sagt „Aller guten Dinge sind drei“, aber Wien ist groß. Werden es bald vier oder fünf Filialen sein?

Walter Hell-Höflinger:„Momentan finde ich drei Filialen ausreichend, mehr möchte ich noch nicht verraten. Aber ich kann sagen, dass wir nach Mitarbeitern suchen, die Teil der Gold&Co. Familie werden möchten. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt.“

Gold&Co. ist ein österreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Wien. Die neue Filiale finden Sie auf der Landstraßer Hauptstraße 8, in unmittelbarer Nähe zur Station Wien Mitte / Landstraße.