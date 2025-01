Mitarbeiter gekündigt: Reiseveranstalter muss zusperren

Der Tiroler Reiseveranstalter Travel Europe Reiseveranstaltungs GmbH aus Stans im Bezirk Schwaz ist am Ende. Das Unternehmen, das 116 Mitarbeitende beschäftigt, wird endgültig geschlossen.

Der Gläubigerschutzverband Creditreform verkündete am Montag, dass trotz intensiver Finanzierungsgespräche mit potenziellen Investoren, einschließlich französischer Quellen, sämtliche Verhandlungen gescheitert sind. Zudem gelang es nicht, frische liquide Mittel von Finanzgläubigern zu erhalten, wodurch die geplante Fortführung des Betriebs unmöglich wurde.

Suche nach Finanzierungspartnern

Bereits Anfang Jänner meldete Travel Europe Insolvenz an. Den Gläubigern wurde eine Rückzahlungsquote von 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren angeboten, finanziert aus den laufenden Geschäften sowie durch Beiträge von Partnern aus der Tourismusbranche und Investoren. Man hoffte, durch einen „starken Partner“ zusätzliche finanzielle Unterstützung zu erhalten, doch auch diese Möglichkeit zerschlug sich.

Aufstieg und Fall

Das Unternehmen blickt auf eine lange Geschichte zurück. 1989 als „Tiroler Hotels“ gegründet, erfolgte 2005 die Umbenennung in Travel Europe. Ursprünglich auf die Organisation von Busreisen nach Tirol fokussiert, erweiterte es in den 1990er Jahren sein Angebot auf Gruppenreisen in den gesamten österreichischen Raum, nach Osteuropa und schließlich europaweit auf kulturelle Rundreisen. Diese Expansionsstrategie ermöglichte es dem Unternehmen, sich über Jahrzehnte hinweg erfolgreich zu behaupten, ehe wirtschaftliche Zwänge es schließlich in die Insolvenz führten.