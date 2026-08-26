Mögliche Fremdkörper: BILLA-Produkt wird zurückgerufen

Vorsicht beim Einkauf: Billa zieht ein Produkt aus dem Verkehr – mögliche Fremdkörper machen eine Rückgabe dringend empfohlen.

Billa hat ein Produkt aus dem Sortiment genommen: Die „BILLA IMMER GUT PINSA 500G“ sowie alle daraus gefertigten Rezeptartikel werden vorsorglich aus dem Verkauf gezogen, da mögliche Fremdkörper nicht ausgeschlossen werden können. Vom Verzehr wird ausdrücklich abgeraten.

Wie der Lieferant Buratti GmbH mitteilt, lässt sich eine potenzielle Gesundheitsgefährdung nicht ausschließen. Der betroffene Warenbestand wurde bereits aus den Regalen entfernt.

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Rückgabe möglich

Wer die Pinsa oder daraus hergestellte Produkte erworben hat, kann diese im Geschäft zurückgeben – ein Kassenbon ist dafür nicht erforderlich. Bei Fragen steht die Reklamationsabteilung der Buratti GmbH per E-Mail unter reklamation@buratti.at sowie telefonisch unter +43 (2259) 76670 zur Verfügung.

Das Unternehmen bedauert den Vorfall und entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die Warnung keine Aussage darüber trifft, ob das Gesundheitsrisiko durch den Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde.