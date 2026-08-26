Unbekannte klopften an seine Tür: 29-Jähriger brutal zusammengeschlagen

Nächtlicher Angriff in Lienz: Ein 29-Jähriger öffnet seine Tür – und wird brutal attackiert. Die Täter sind noch auf der Flucht.

Kurz vor Mitternacht – gegen 23.45 Uhr – klopften am Dienstag zwei bislang unbekannte Männer an die Erdgeschoßwohnung eines 29-jährigen Österreichers in Lienz in Osttirol. Kaum hatte der Bewohner die Tür geöffnet, schlug zumindest einer der beiden Unbekannten mehrfach mit der Faust auf ihn ein. Der 29-Jährige erlitt dabei Verletzungen in noch nicht geklärtem Ausmaß.

Flucht gescheitert

Dem Mann gelang zunächst die Flucht ins Freie – doch die Angreifer holten ihn nach wenigen Metern ein und setzten die Attacke fort. Erst als das Opfer laut um Hilfe rief, ließen die Täter von ihm ab und entkamen in unbekannte Richtung.

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Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Ergebnis.