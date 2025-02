Mordalarm: Babyleiche im Bio-Müll entdeckt

Wie heute bekannt wurde, kam es am vergangenen Freitag zu einer schockierenden Entdeckung in der sächsischen Kreisstadt Freital. Auf dem Gelände einer Abfallentsorgungsanlage wurde die Leiche eines neugeborenen Babys gefunden.

Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden ermitteln aufgrund des „Verdacht eines Tötungsdeliktes“.

Ermittlungen laufen

Die Ermittler gaben nach der Obduktion am Montag bekannt, dass das tote Baby bereits am Freitag gegen 15.15 Uhr entdeckt wurde. Laut Informationen der BILD wird die Müllkippe nicht als Tatort betrachtet. Polizeisprecher Thomas Geithner (51) erklärte: „Offensichtlich wurde der Säugling in einem Abfallbehälter in Freital oder Umgebung abgelegt.“

Die Leiche wurde offenbar in eine braune Bio-Mülltonne geworfen und mit einem Müllauto zum Entsorger nach Freital transportiert. Man nimmt an, dass das Baby nach der Geburt getötet und ohne Kleidung entsorgt wurde.

Öffentliche Mithilfe erbeten

„Aus ermittlungstaktischen Gründen“ will die Staatsanwaltschaft sich nicht zum Geschlecht des Neugeborenen äußern. Um die Ermittlungen voranzutreiben, bitten die Ermittler die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere suchen sie nach Hinweisen zu einer Frau, „die in den zurückliegenden Monaten schwanger war und ihr Kind ohne fremde Hilfe oder einen Krankenhausaufenthalt im Februar 2025 zur Welt gebracht haben könnte“. Hinweisgeber – auch anonym – sollen sich im Lagezentrum der Polizei Dresden unter Telefon 0351/483 2233 melden.