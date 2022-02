Mordalarm in Wien-Favoriten: 28-jähriger Afghane festgenommen

In der Nacht auf den Valentinstag wurde ein 23-Jähriger tot in seiner Wohnung gefunden. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Mord-Alarm in Wien-Favoriten: Die Wiener Berufsrettung wurde am Montag gegen 3:45 Uhr wegen einer mutmaßlichen Körperverletzung in einer Wohnung in Favoriten alarmiert. Doch als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, fanden sie den 23-Jährigen mit zahlreichen Stichverletzungen vor und konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Opfer offenbar niedergestochen

Aufgrund eines vermuteten Fremdverschuldens wurde umgehend die Polizei verständigt. In der Wohnung, in der das Opfer gefunden wurde, befand sich noch eine weitere Person – ein 28-jähriger Afghane. Der Mann machte unterschiedliche Angaben zu dem Vorfall und wurde von Polizisten des Stadtpolizeikommandos Favoriten vorläufig festgenommen.

Der Verdächtige soll noch im Laufe des Tages vom Landeskriminalamt Wien einvernommen werden. Motiv und Tathergang sind noch unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.