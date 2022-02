Serbian Super-Size: Nataša will den größten Hintern der Welt haben (FOTOS)

Das 30-jährige Super-Size-Model Natasha Crown prahlt gerne damit, den größten Hintern der Welt zu haben. Der Weg zum Riesen-Po ist jedoch mit sehr viel Arbeit verbunden, so das Model.

Natasha, die Wurzeln in Serbien hat, lebt und arbeitet in Göteborg. Sie ist 155 cm groß, wiegt 135 Kilogramm und hat einen Hüftumfang von 182 cm. Den Entschluss, sich absichtlich einen großen Po zuzulegen fasste Crown aufgrund ihres großen Vorbildes Kim Kardashian.

Sechs Kilo Nutella im Monat & 6 Schönheits-OPs:

Doch die 30-Jährige hat noch nicht genug. Ihr großer Hintern, der ihr das Gefühl gibt, „sexy und mächtig“ zu sein, soll noch größer werden. Dafür nimmt sie sich mittlerweile sechs Schönheitsoperationen unterzogen und täglich 6.000 Kalorien zu sich genommen haben, um noch mehr Masse aufzubauen. Natashas Ernährungsplan besteht aus Pizza, Süßigkeiten und mehr als sechs Kilogramm Nutella im Monat.

Das Super-Size-Model gab jedoch zu, dass sich für die OPs bis jetzt rund 125.000 Euro ausgegeben hat. Ihren ersten Eingriff hatte sie im Alter von 20 Jahren. „Meine Verwandlung hat viele Menschen geschockt. Ich habe sehr viel zugenommen, möchte aber noch 25 Kilogramm draufpacken“, so Crown.

Pech in der Liebe:

“Meine letzte Beziehung ist schon sieben Jahre her, vielleicht haben die Männer vor so einer großen Maße Angst. Ich gebe nicht auf und hoffe auf die große Liebe.”, sagt das Super-Size-Model voller Hoffnung.

Das Geschäft mit dem Po

Crown lebt heute vom Verkauf von Videos und Fotos ihres Hinterns und anderer Körperteile. Laut eigenen Angaben hat sie Fans überall auf der Welt und zählt mehr als 1,4 Millionen Follower auf Instagram.

„Ich habe nicht erträumen können, auf diese Weise Geld zu verdienen. Mit meinem Hintern habe ich Sessel, Betten zerbrochen und Menschen begeistert. Ich war immer anders als die Anderen“, erzählte die 30-Jährige.

