Staatsfeiertag in Serbien: Die schönsten Orte in einem Video zusammengefasst

Am Dienstag, den 15.Februar, wird in Serbien der Staatsfeiertag gefeiert. Top 10 Places haben passen zu diesem Anlass ein Video gefilmt, dass die Schönheit des Landes in acht Minuten zusammenfasst.

Von Naturschauspielen bis hin zu historischen Sehenswürdigkeiten. In Serbien gibt es viel zu sehen. Hohe Berge, blaue Flüsse und Seen, geheime und versteckte Orte sind nur einige der zahlreichen Wunder, die das Balkanland zu bieten hat.

