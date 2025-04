Musk führt an! Milliardsliste wächst rasant

Die Milliardärsliste von „Forbes“ überschreitet erstmals 3.000 Namen. Elon Musk führt mit einem Vermögen von 342 Milliarden Dollar.

In einer bemerkenswerten Entwicklung hat die aktuelle „Forbes“-Liste der Milliardäre erstmals die Marke von 3.000 überschritten. Die 39. Ausgabe dieser Liste weist darauf hin, dass die Zahl der Milliardäre im Vergleich zum Vorjahr um 247 gestiegen ist, was die Gesamtzahl auf 3.028 anhebt. Das kombinierte Vermögen dieser Superreichen beläuft sich auf beeindruckende 16,1 Billionen Dollar, was einen Zuwachs von zwei Billionen Dollar im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Elon Musk an der Spitze

An der Spitze dieser Liste steht der amerikanische Unternehmer Elon Musk, der mit einem Vermögen von 342 Milliarden Dollar als reichster Mensch der Welt gilt. Sein Vermögen hat sich um 147 Milliarden Dollar erhöht. Musk, der Eigentümer von Unternehmen wie Tesla, SpaceX und X ist, hat kürzlich durch seine kontroversen politischen Rollen sowohl in den USA als auch in Europa für Aufsehen gesorgt. Er war der Hauptspender für die Kampagne von Donald Trump, was nach dessen Wahlsieg im vergangenen Herbst zu einem Anstieg der Aktienkurse von Musks Unternehmen führte.

Allerdings sind diese Kurse seit Trumps Amtsübernahme im Januar wieder gesunken.

Den zweiten Platz auf der Liste belegt Mark Zuckerberg, CEO von Meta und Facebook, mit einem Vermögen von 216 Milliarden Dollar. Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, folgt knapp dahinter mit einem Vermögen von 215 Milliarden Dollar.

Musk, Zuckerberg und Bezos machten Schlagzeilen, als sie bei der Amtseinführung von Präsident Trump am 20. Januar anwesend waren, als dieser seine zweite Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten antrat.