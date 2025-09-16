Mutter musste alles mitansehen: Wütende Kuh greift Vierjährigen an

Dramatische Szenen auf einer Kärntner Weide: Ein vierjähriger Bub wurde von einer Kuh attackiert und niedergetreten – vor den Augen seiner Mutter.

Ein vierjähriger Bub wurde auf einer Weide in Spittal an der Drau von einer Kuh attackiert und verletzt, während seine Mutter den Vorfall mitansehen musste. Die 35-jährige Frau hatte am Montagnachmittag gemeinsam mit ihrem Kind die familieneigene Weide bei Winklern aufgesucht, um nach der Kuhherde zu sehen. Dabei kam es zu dem folgenschweren Zwischenfall.

📍 Ort des Geschehens

Dramatischer Angriff

Das Rind stieß den Vierjährigen zunächst zu Boden und trat anschließend auf ihn ein. Nach dem Notruf wurde der verletzte Bub erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 7 ins Klinikum Klagenfurt transportiert.

Wie die Polizei mitteilte, befindet sich der Vierjährige außer Lebensgefahr und wird im Klinikum Klagenfurt stationär medizinisch betreut. Die Verletzungen wurden als mittelschwer eingestuft, eine akute Lebensgefahr bestand nach der Erstversorgung nicht mehr.

Seltene, aber gefährliche Zwischenfälle

Kuhangriffe auf Kinder sind in Kärnten selten, dennoch warnen Experten regelmäßig vor dem Risiko, insbesondere wenn Muttertiere mit Kälbern auf Weiden sind. Die Polizei empfiehlt, Kinder auf Weiden nie unbeaufsichtigt zu lassen und einen Mindestabstand zu den Tieren einzuhalten, da Rinder in Stresssituationen unberechenbar reagieren können.