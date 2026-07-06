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Mutter tötet eigenes Kind – Polizei ermittelt wegen Kannibalismus

Mutter tötet eigenes Kind – Polizei ermittelt wegen Kannibalismus
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Fall, der Australien erschüttert: In einer Küstenstadt nahe Sydney ereignete sich ein Verbrechen von kaum fassbarer Grausamkeit.

Ein Verbrechen von erschreckender Brutalität hält Australien in Atem: Eine 32-jährige Frau soll ihren vierjährigen Sohn getötet und teilweise gegessen haben. Wie der „Sydney Morning Herald“ berichtet, erschien die Frau am Samstag auf einer Polizeiwache in Wyong – einer Küstenstadt mit knapp 5.000 Einwohnern in New South Wales, nördlich von Sydney.

Beamte begaben sich daraufhin zu ihrer Wohnung, wo sie die Leiche eines Jungen mit schweren Verletzungen am Arm vorfanden. „Ich kann sagen, dass es sich um eine äußerst erschütternde Szene handelte“, erklärte Polizeiermittler Chad Gillies von der Polizei Tuggerah Lakes auf einer Pressekonferenz.

Laufende Ermittlungen

Gegenüber „ABC News Australia“ bestätigten Polizeiquellen, dass Kannibalismus Teil der laufenden Ermittlungen sein wird. Aus Gerichtsunterlagen geht hervor, dass die Behörden eine gerichtliche Eilverfügung erwirkten, um den Mundraum der Frau forensisch untersuchen zu lassen.

In der Nachbarschaft herrscht fassungsloses Entsetzen. „Der Junge wirkte rundum glücklich. Ich sah ihn, wie er mit dem Hund spazieren ging und die Straße auf und ab lief. Er war voller Energie“, wird ein Anrainer von der „New York Post“ zitiert. „Er war fröhlich. Wir konnten keinerlei Anzeichen für etwas Auffälliges erkennen.“

Vorgeschichte bekannt

Aus dem Umfeld der Nachbarschaft ist zudem bekannt, dass Mutter und Kind erst Anfang des Jahres in das Mietshaus gezogen waren – offenbar nachdem es in einer früheren Beziehung der Frau zu häuslicher Gewalt gekommen sein soll.

Eine Freilassung auf Kaution lehnte das Gericht ab.

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