Mutter und Tochter im Parkhaus bedroht: Mann wollte Gratisfahrt erzwingen

Ein unter Drogeneinfluss stehender 44-jähriger Österreicher versuchte am Nachmittag in der Tiefgarage eines Krankenhauses, eine Frau und deren 14-jährige Tochter mit einer Schreckschusspistole zu bedrohen. Der Mann, bei dem laut Polizei THC im Körper nachgewiesen wurde, sprach die beiden kurz vor 17 Uhr an und forderte sie unter Vorhalt der Waffe auf, ihn mit ihrem Fahrzeug nach Bludenz zu bringen.

Die angesprochene Frau verweigerte jedoch die Forderung des ihr unbekannten Mannes und entfernte sich gemeinsam mit ihrer Tochter von dem Täter. Bei dem Zwischenfall kam niemand zu Schaden, wie die Exekutive mitteilte.

Schnelle Festnahme

Das Einsatzkommando Cobra konnte den Tatverdächtigen wenige Minuten nach dem Vorfall ohne Widerstand festnehmen. Die Beamten stellten die Schreckschusswaffe sicher und verhängten gegen den Mann ein vorläufiges Waffenverbot.

Zu Medienberichten der Vorarlberger Nachrichten, wonach der 44-Jährige während des Vorfalls einen Schuss abgegeben haben soll, wollte die Polizei am Donnerstag auf Anfrage keine Bestätigung geben.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern derzeit noch an.