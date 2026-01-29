Dinner mit Apostelblick: Petersdom bekommt exklusives Panorama-Restaurant

Ein exklusives Restaurant soll künftig die Dachterrasse des römischen Petersdoms zieren. Wie aus vatikanischen Kreisen verlautet, befinden sich die Vorbereitungen bereits in einem fortgeschrittenen Stadium.

Für das Lokal ist der weitläufige Terrassenbereich oberhalb der Basilika vorgesehen – direkt vor den imposanten, sechs Meter hohen Apostelstatuen und mit einem spektakulären Panoramablick über Rom, wie die Tageszeitung „Il Messaggero“ am Donnerstag berichtete.

Für das gastronomische Projekt werden bislang ungenutzte Räumlichkeiten umfunktioniert, die einst dem Wartungspersonal der Basilika als Arbeitsbereiche dienten. Laut „Il Messaggero“ wurden die Einrichtungsgegenstände für das Restaurant bereits angeliefert, wenngleich ein konkreter Eröffnungstermin noch aussteht. Bemerkenswert erscheint die strikte Geheimhaltung, unter der das Vorhaben vorangetrieben wird – selbst die für liturgische Feiern und seelsorgerische Aufgaben zuständigen Kanoniker des Petersdoms sollen nicht offiziell in Kenntnis gesetzt worden sein.

Besucher der Petersdomkuppel können schon seit geraumer Zeit einen kleinen Imbissstand nutzen, der Erfrischungen und kleine Speisen anbietet. Das geplante Restaurant würde das kulinarische Angebot erheblich aufwerten und fügt sich in die von Papst Franziskus genehmigte schrittweise Öffnung und verstärkte touristische Erschließung der Basilika ein.

Eröffnungspläne verschoben

Der ursprüngliche Zeitplan sah eine Eröffnung zum Beginn des Heiligen Jahres 2025 vor. Wie „Il Messaggero“ berichtet, haben jedoch Verzögerungen und andere Prioritäten im Zusammenhang mit den Jubiläumsfeierlichkeiten den Zeitplan verschoben. Nun wird erwogen, die Eröffnung mit dem 400. Jahrestag der Basilika-Weihe zu verbinden. Diese fand am 18. November 1626 unter der Ägide von Papst Urban VIII. statt, nachdem der Bau mehr als ein Jahrhundert in Anspruch genommen hatte.

Besucheransturm erwartet

Der Petersdom gehört zu den weltweit meistfrequentierten Sehenswürdigkeiten. Während der Jubiläumsfeierlichkeiten wurden nach Auskunft des Erzpriesters der Basilika, Kardinal Mauro Gambetti, zeitweise täglich bis zu 50.000 Besucher registriert – im regulären Betrieb sind es etwa 10.000 Personen pro Tag.

