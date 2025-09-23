Nach 15 Jahren im internationalen Basketball: Österreichs Star Mahalbasic kehrt heim

Nach 18 Vereinen in 13 Ländern auf vier Kontinenten kehrt Basketball-Profi Rasid Mahalbasic in die Heimat zurück. Der BC Vienna holt den 34-jährigen Center.

Nach 15 Jahren im internationalen Basketball kehrt Rasid Mahalbasic wieder auf heimische Parkette zurück. Der 34-jährige Center hat einen Vertrag beim BC Vienna unterschrieben und wird damit erstmals seit seinem Abschied von den Wörthersee Piraten im Jahr 2010 wieder in Österreich auflaufen. Der erfahrene Nationalspieler, der 99 Mal das Teamtrikot überstreifte, startete seine Karriere in Klagenfurt, bevor er zu einer beeindruckenden Weltreise aufbrach.

Internationale Karriere

In seiner anderthalb Jahrzehnte dauernden Profikarriere stand Mahalbasic bei insgesamt 18 verschiedenen Vereinen in 13 Ländern unter Vertrag und sammelte Erfahrungen auf vier Kontinenten.

Mit seiner Unterschrift beim Wiener Klub setzt der Routinier nun seine basketballerische Laufbahn wieder in Österreich fort. Familiäre Gründe waren ausschlaggebend für seine Entscheidung, nach Wien zu wechseln – der gebürtige Klagenfurter möchte mit seiner Frau und seinen beiden Kindern wieder näher zur Heimat sein.

Europäische Ambitionen

Mahalbasic wird für BC Vienna nicht nur in der heimischen Liga und im Cup auflaufen, sondern auch in der Adriatic League (ABA-Liga) antreten. Die internationale Spielklasse bietet dem erfahrenen Center die Möglichkeit, weiterhin auf höchstem europäischen Niveau zu spielen und seine umfassende internationale Erfahrung einzusetzen.