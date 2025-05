Nach 50 Jahren: Beliebtes Eskimo-Eis verschwindet für immer

Ein Stück Kindheit verschwindet aus den Kühltruhen: Das beliebte Schokoladeneis am Stiel, das seit 1973 Generationen begleitete, wird nicht mehr produziert. Das kompakte Eis mit seiner charakteristischen Form – cremiges Schokoeis umhüllt von einer dünnen Kakaoglasur auf einem Holzstiel – war für viele Österreicher ein fester Bestandteil sommerlicher Erinnerungen.

Die Marke Eskimo hat die Produktion des Klassikers nun endgültig eingestellt. Bereits im vergangenen Jahr verschwand die Familienpackung aus dem Sortiment, jetzt folgt auch die Einzelportion. Als Begründung führt das Unternehmen den begrenzten Platz in den Tiefkühltruhen an. Auch die Nachfrage habe bei der Entscheidung eine Rolle gespielt, wobei Eskimo nicht präzisierte, welche Produkte stattdessen stärker nachgefragt werden.

Spurlos verschwunden

Wer auf der Webseite des Eisherstellers nach dem traditionellen Schokoladeneis sucht, erhält lediglich eine Fehlermeldung: „Tut uns leid, wir konnten diese Seite nicht finden.“ Du kannst versuchen nach einem der folgenden Links zu suchen oder einfach neue Seiten erkunden!“ Diese Mitteilung bestätigt, dass das Produkt sowohl aus dem Online-Katalog als auch aus den Supermarktregalen verschwunden ist.

Globale Entscheidung

Eskimo gehört zum internationalen Konsumgüterkonzern Unilever mit Hauptsitz in London. Die gleiche Produktlinie wird in verschiedenen Ländern unter unterschiedlichen Markennamen vertrieben – etwa als „Wall’s“ in Großbritannien oder „Langnese“ in Deutschland. Solche Sortimentsbereinigungen werden typischerweise auf internationaler Ebene beschlossen und wirken sich auf mehrere Märkte aus.

Nicht nur auf Österreich.