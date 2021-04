Nach Ausraster in Serbien: Ronaldos Kapitänsbinde soll krankem Baby Leben retten

Beim WM-Quali-Spiel zwischen Portugal und Serbien schmetterte Cristiano Ronaldo seine Kapitänsbinde wütend auf den Boden. Diese wird jetzt für einen guten Zweck Online versteigert.

Bei dem Spiel am letzten Samstag zwischen Serbien und Portugal kam es bekanntlich zum Eklat: Portugals Kapitän Cristiano Ronaldo (36) stürmte noch vor dem Schlusspfiff erzürnt vom Feld. Dabei riss er sich aufgrund seines aberkannten Tores seine Kapitänsbinde vom Arm und warf sie auf den Boden.

Ein Stadion Mitarbeiter hat sich das begehrte Textilstück nach dem Spiel gekrallt und versteigert es nun im Netz- und zwar für einen guten Zweck. Er hat sich dazu entschieden, alles gesammelte Geld für die Behandlung des schwerkranken, sechs Monate alten Babys, Gavril Đurđević aus Kragujevac, zu verwenden. Der kleine Junge leidet unter einer spinalen Muskelatrophie, die Behandlungskosten würden ungefähr 2.5 Millionen Euro betragen.

Le brassard de Cristiano Ronaldo est à vendre aux enchères en Serbie. L’argent gagné sera reversé au petit Gavrilo Djurdjevic, âgé de 6 mois, atteint d’une maladie rare dont le traitement coûte plusieurs millions d’euros. Il reste un peu moins de 3 jours pour participer 🔄 pic.twitter.com/THKlsTQcTS — Fudbalski Hram (@Fudbalski_Hram) March 30, 2021

Familie dankbar über Spenden

“Wir sind sehr glücklich. Wir sind den Menschen sehr dankbar, die die Kapitänsbinde genommen und beschlossen haben, sie zur Versteigerung zu stellen und damit unserem Sohn zu helfen, so schnell wie möglich zur Behandlung zu gehen”, so die Mutter des Jungen, Nevena Đurđević, gegenüber “Telegraf.rs”. Die blaue Armbinde mit dem großen C steht noch zwei Tage lang in der Online-Auktion zur Versteigerung. Momentan liegt das Hächstangebot bei ca. 4.000 Euro. Insgesamt konnte die Familie von Baby-Gavril inzwischen 500.000 Euro an Spenden für das erforderte Medikament sammeln. Sie hoffen, dass durch Ronaldos Armband noch etwas mehr Aufmerksamkeit auf die Spenden-Aktionen gelenkt werden kann.

Spavaj, mili naš dečače. Budi bezbrižan. Sanjaj i veruj da ćemo već sutra biti korak bliži našem cilju. Naši snovi postaće stvarnost. Konačno ćeš zaspati bez aparata za disanje, disaćeš punim plućima, sanjaćeš neke lepše snove. Samo veruj. 1/2 pic.twitter.com/oqxQu063ds — Za Gavrilovu pobedu (@973na3030) March 27, 2021

Details zu den humanitären Aktionen könnt ihr hier und hier finden.