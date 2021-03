Nach Benzin-Anschlag: Polizei sucht diesen Verdächtigen (47)

Der mutmaßliche Täter, der am Freitagmittag seine Ex-Freundin mit Benzin übergossen und angezündet haben soll, ist weiterhin auf der Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie KOSMO berichtete, hatte sich am Freitag gegen 13 Uhr ein brutal erschütternder Mord-Anschlag auf eine Wiener Trafikantin (35) in der Nußdorfer Straße am Wiener Alsergrund ereignet. Die Frau wurde von einem Mann mit Benzin übergossen und angezündet. Sie hatte durch den Brandanschlag großflächige Verbrennungen am ganzen Körper erlitten und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Täter soll ihr 47-jähriger Ex-Freund sein.

Haben Sie diesen Mann gesehen?

Bei dem Gesuchten soll es sich um den 47-jährigen Ex-Partner der Trafikantin handeln. Er konnte nach dem Brandanschlag fliehen. Seither wird im gesamten Stadtgebiet nach ihm gefahndet. Am späten Nachmittag wandte sich die Polizei auch an die Öffentlichkeit um Mithilfe. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden diese Fotos des Verdächtigen veröffentlicht:

Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Brand, unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.

Das 35-jährige Opfer überlebte wohl nur durch einen glücklichen Zufall: Der Samariterbund war zufällig vor Ort und nahm die Erstversorgung vor. Die Frau wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt, stabilisiert und anschließend durch die Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Vorher konnte die lebensgefährlich verletzte Frau aber noch einem Notarzt den Namen ihres Angreifers verraten.

„Bin zutiefst schockiert”

Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) zeigte sich in einer ersten Reaktion fassungslos: „Ich bin zutiefst schockiert. Dieser Angriff ist widerlich, abscheulich und an Brutalität nicht zu überbieten. Gewalt an Frauen ist nie zu akzeptieren. Für uns als gesamte Gesellschaft gilt, auf allen Ebenen gegen Gewalt an Frauen vehement anzukämpfen. Meine Gedanken sind bei der Frau.”

