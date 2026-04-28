Nach fünf Jahren: Breskvica jetzt solo – niemand hat es bemerkt

Fünf Jahre, kein Drama – und trotzdem ist plötzlich alles anders. Breskvica hat eine Neuigkeit lange für sich behalten.

Nach fünf gemeinsamen Jahren ist die Beziehung zwischen der Sängerin Andjela Ignjatovic Breskvica und ihrem Partner Nemanja offenbar zu Ende gegangen. Die serbische Balkansängerin, die mit Hits wie „Uporedi me“ bekannt wurde und regelmäßig als Special-Guest bei Konzerten etablierter Balkankünstler auftritt, hielt ihre Trennung bislang geheim. Zu einem Zeitpunkt, als das Umfeld der beiden längst auf den nächsten Schritt gewartet hatte, sollen die beiden still und leise getrennte Wege eingeschlagen haben.

Wie das Portal Telegraf unter Berufung auf eine der Sängerin nahestehende Person berichtet, liegt die eigentliche Trennung bereits rund zwei Monate zurück. Breskvica, die ihr Privatleben konsequent aus der Öffentlichkeit heraushält, soll die Neuigkeit bislang erfolgreich für sich behalten haben – sodass kaum jemand mitbekommen hat, dass sie bereits seit Wochen wieder solo ist.

Stilles Liebesende

Laut der zitierten Quelle verlief die Trennung ohne großen Bruch: Die beiden sollen sich in freundschaftlichem Einvernehmen getrennt haben. Breskvica habe inzwischen eine eigene Wohnung bezogen und ein selbständiges Leben begonnen.

„Seit einiger Zeit zeigen sie sich nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit. Die Leute haben bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Andjela und Nemanja haben noch versucht, ihrer Beziehung eine letzte Chance zu geben – aber als auch das nicht funktioniert hat, haben beide eingesehen, dass es das Vernünftigste ist, getrennte Wege zu gehen“, wird die Quelle zitiert.