Nach Klinikaufenthalt: Türkische Influencerin mit 25 Kilo verstorben

Mit nur 25 Kilogramm Körpergewicht verlor sie den Kampf gegen ihre Krankheit: Die türkische Instagram-Berühmtheit Nihal Candan starb mit 30 Jahren an Herzversagen.

Die türkische Instagram-Influencerin Nihal Candan ist verstorben. Die 30-Jährige, der auf der Plattform über 916.000 Menschen folgten, teilte regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben – von modischen Outfits über Trainingseinheiten bis hin zu Treffen mit Freundinnen. Seit Jahren kämpfte sie jedoch gegen eine schwere Magersucht, der sie nun erlag.

Wie CNN Türk berichtet, verstarb Candan an Herzversagen. Ihr Körpergewicht betrug zuletzt nur noch 25 Kilogramm. Die Beisetzung fand am 21. Juni im Familienkreis statt. Sowohl ihre Schwester Bahar als auch zahlreiche Internetnutzer sehen in gesellschaftlichen Schönheitsidealen und dem permanenten öffentlichen Druck die Ursachen für Candans Essstörung.

TV-Karriere und Krankheit

Der türkische Nachrichtensender NTV Haber erinnert daran, dass Candan durch ihre Mitwirkung in den Fernsehformaten „Bu Tarz Benim“ (türkische Casting-Show „Das ist mein Stil“) und „Survivor 2016“ Bekanntheit erlangte. Trotz ihres Erfolgs in sozialen Medien geriet sie mit dem Gesetz in Konflikt. Nach einer Verhaftung wegen Betrugs- und Geldwäschevorwürfen im Jahr 2023 wurde bei ihr im Gefängnis Anorexia nervosa diagnostiziert, woraufhin sie entlassen wurde.

In der Folge befand sie sich in medizinischer Behandlung und erhielt künstliche Ernährung. Ihre Schwester Bahar veröffentlichte noch Anfang Juni Aktualisierungen aus der Klinik auf Instagram.

Gesellschaftliche Debatte

Candans Tod hat in der Türkei eine breite gesellschaftliche Debatte über die Rolle sozialer Medien und unrealistische Schönheitsideale ausgelöst. Innerhalb von nur zwei Jahren hatte die Influencerin etwa 37 Kilogramm abgenommen – eine drastische Gewichtsreduktion, die ihren Körper an die Grenzen brachte.

Zuletzt wog sie nach neuesten Berichten sogar nur noch 23 Kilogramm.

Gesundheitsexperten und Soziologen betonen, dass der durch soziale Netzwerke verstärkte Schönheitsdruck besonders junge Frauen gefährdet und zu schwerwiegenden Essstörungen wie Anorexia nervosa führen kann. Sie fordern verstärkte Präventionsmaßnahmen und mehr Aufklärung über die Gefahren idealisierter Körperbilder sowie die Bedeutung familiärer Unterstützung für die psychische Gesundheit junger Menschen.

⇢ Botox-Alarm: Wien warnt vor gefährlichem Schönheitswahn



Trauer im Netz

In den sozialen Medien häufen sich Beileidsbekundungen für die Verstorbene: „Ruhe in Frieden du warst zu jung 🙏😢🌺“, „Fühlt sich so seltsam an, jemanden anzusehen, der gestorben ist“, „Ruhe in Frieden Nihal 😢 Ich bin kein Fan, aber der plötzliche Tod eines jungen Menschen hat mich sehr erschüttert. Beileid an die Familien“.

„Der Tod dieser Frau hat mich so sehr getroffen 😔“.