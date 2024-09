Nach Kritik im ÖFB: Folgt nun das Karriereende auch bei Inter?

Marko Arnautovic, Österreichs Rekordnationalspieler mit 118 Einsätzen, könnte bald seine Nationalmannschaftskarriere beenden. Auch sein Vertrag bei Inter Mailand läuft im Sommer 2025 aus, was einige Fragen zu seiner sportlichen Zukunft aufwirft.

Mit 38 Toren für das Nationalteam verfügt der 35-jährige Stürmer über eine stattliche Bilanz. Doch nach den jüngsten Nations-League-Duellen gegen Slowenien und Norwegen blieb Arnautovic torlos und sieht sich nun erheblicher Kritik gegenüber. Besonders auffällig ist die Meinung von Sky-Experte Alfred Tatar. In einem Podcast äußerte Tatar deutliche Zweifel an Arnautovics Fähigkeiten, den Anforderungen von Nationaltrainer Ralf Rangnick gerecht zu werden: „Er ist ein fantastischer Fußballer, aber das, was von Ralf Rangnick und seinem Team verlangt wird, kann er nur zum Teil bringen. Den defensiven Part kann er nicht mehr. Er kann nicht attackieren und Pressing spielen.“

Tore und Kritik

Während der jüngsten Länderspiele sorgte Marko Arnautovic vor allem abseits des Spielfeldes für Aufmerksamkeit. Ein Posting über seinen neuen Luxus-SUV und ein vermeintliches Rücktrittsgeständnis vor dem Slowenien-Spiel beschäftigten die Medienlandschaft. Diese öffentlichen Auftritte werfen die Frage auf, inwiefern die Ungewissheit über seine zukünftige sportliche Laufbahn ihn belastet.

Zukunft bei Inter Mailand

Die Zukunft des Wieners bei Inter Mailand bleibt ebenfalls ungewiss. Italienische Medien berichten, dass sein Abschied vom Verein beschlossene Sache sei und seine stattliche Gage bereits anderweitig verplant werde. Sein Vertrag läuft offiziell noch bis Sommer 2025, doch die Anzeichen verdichten sich, dass Arnautovic möglicherweise den Klub früher verlassen könnte.