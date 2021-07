Nach Porno-Affäre: So hoch ist Tea Tairovićs Gage jetzt!

Nach Dara Bubamara, Severina und Jelena Karleuša sind nun explizite Aufnahmen von Tea Tairović aufgetaucht.

Auf zahlreiche Pornoseiten wurde kürzlich ein Video von der serbischen Sängerin hochgeladen, in welchem man sieht, wie sie ihren derzeitigen Freund oral befriedigt und dabei lacht. Im Video ist zu sehen, wie sie in einer Hand ein Dildo und in der anderen sein Prachtstück hält. Die Sängerin hat sich zum Sexvideo noch nicht geäußert.

Tea hatte ein Interview, in welchem sie erstmals über ihren Porno sprach, welcher in die Öffentlichkeit gelangte. Da man jedoch nur schwer gegen die unzähligen Seiten für Erwachsene im Netz vorgehen kann, ist Teas Porno so gut wie überall auffindbar.

Die Sängerin hielt sich nicht lange bedeckt und nahm öffentliche Stellungnahmen zu ihrem Amateurvideo. Das Homevideo soll ihre Gage in die Höhe getrieben haben. Die Sängerin verlangt statt 3.000 Euro nun 10.000 Euro pro Auftritt. Tja, scheint als ob es der Sängerin nicht wirklich geschadet hat…